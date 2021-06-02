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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye zam müjdesi! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 02.06.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 11:16

SON DAKİKA: Milyonlarca müjdesi! Emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar, kaç para?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere her yıl emeklileri Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, Haziran ayına gelmemiz ile birlikte 5. ay enflasyon oranları merakla bekleniyor. Şu ana kadar açıklanan oranlar doğrultusunda emekli maaşlarına yüzde 7.66 oranında zam yapılacak. Buna göre, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek Temmuz emekli maaş zammı ne kadar? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye zam müjdesi! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar, kaç para?

Milyonlarca emekli Temmuz ayı maaş zammı için geri sayıma başladı! Türkiye'de milyonlarca emekli her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Emeklilerin alacağı zam tutarında ise belirleyici etken her dönem olduğu gibi bu dönemde de enflasyon rakamları oluyor. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken bu doğrultuda tahminlere göre; maaşlara 7.66 oranında zam yapılacak. Buna göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? İşte

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği emekli maaş zammı netleşiyor. İşte emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili detaylar;

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye zam müjdesi! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar, kaç para?

Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan emekli, Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.

Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.

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SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye zam müjdesi! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar, kaç para?

Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye zam müjdesi! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar, kaç para?

TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 7.66 OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye zam müjdesi! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar, kaç para?

EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı.

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak.

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