Son dakika: Motosikletli Vedat Aydın 300 kilometre hızla can vermişti: "Canını yolda mı buldun?”

Son dakika haberi: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletiyle aşırı hız nedeniyle kaza yapıp hayatını kaybettiği anlar kaskının kamerasına yansıyan Vedat Aydın'ı (28) bir süre önce yine hız yaparken paylaştığı bir video üzerine arkadaşı tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşım yapan Efe Erkut, "Yavaş sür oğlum ya, sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?" diye uyardı, Aydın ise arkadaşına "Ben yavaşım motosiklet hızlı, seviyorum anlıyor musun?" diye karşılık verdi.