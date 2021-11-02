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Giriş Tarihi: 02.11.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:07

Son dakika: Motosikletli Vedat Aydın 300 kilometre hızla can vermişti: "Canını yolda mı buldun?”

Son dakika haberi: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletiyle aşırı hız nedeniyle kaza yapıp hayatını kaybettiği anlar kaskının kamerasına yansıyan Vedat Aydın'ı (28) bir süre önce yine hız yaparken paylaştığı bir video üzerine arkadaşı tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşım yapan Efe Erkut, "Yavaş sür oğlum ya, sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?" diye uyardı, Aydın ise arkadaşına "Ben yavaşım motosiklet hızlı, seviyorum anlıyor musun?" diye karşılık verdi.

DHA
Son dakika: Motosikletli Vedat Aydın 300 kilometre hızla can vermişti: Sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?”

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Vedat Aydın, Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde bariyerlere çarptı.

Son dakika: Motosikletli Vedat Aydın 300 kilometre hızla can vermişti: Sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?”

Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Motosikletli Vedat Aydın 300 kilometre hızla can vermişti: Sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?”

İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Aydın'ın cenazesi, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika: Motosikletli Vedat Aydın 300 kilometre hızla can vermişti: Sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?”

Öte yandan yaşanan kaza anı, motosiklet sürücüsü Vedat Aydın'ın kask kamerasına da yansıdı.

Son dakika: Motosikletli Vedat Aydın 300 kilometre hızla can vermişti: Sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?”

Görüntülerde, motosikletin hızının 297 kilometreye ulaştığı ve bariyerlere çarparak savrulduğu görüldü.

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