Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı 33 yıllık hasreti bitirdi! Vedat Alexander ailesine kavuştu "Üzüntüden kendimi bıçakladım..."
Giriş Tarihi: 18.09.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 12:07

Son dakika: Müge Anlı 33 yıllık hasreti bitirdi! Vedat Alexander ailesine kavuştu "Üzüntüden kendimi bıçakladım..."

Son dakika haberi: İzmir'de, 33 yıl önce ablasıyla birlikte cami avlusuna bırakılan Vedat Alexander 'ın aile hasreti, Müge Anlı'da son buldu. Annesi, babası ve 19 kardeşiyle buluşan genç adam, "Hayatım boyunca bu anı bekledim" dedi. Baba Adil Yaman ise "Üzüntüden kendimi bıçaklamıştım. O yaralı halde İzmir'e iş bulmaya gitmiştim" diye konuştu. Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Ceyhan TORLAK
Mustafa AKBABA
Son dakika: Müge Anlı 33 yıllık hasreti bitirdi! Vedat Alexander ailesine kavuştu Üzüntüden kendimi bıçakladım...

Alman vatandaşı olan Vedat Alexander, Müge Anlı'da ailesi buldu. 19 kardeşi olduğunu öğrenen genç adam büyük şaşkınlık yaşadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında duygusal anlar yaşandı. İşte Vedat'ın herkesi ağlatan hayat hikayesi...

Son dakika: Müge Anlı 33 yıllık hasreti bitirdi! Vedat Alexander ailesine kavuştu Üzüntüden kendimi bıçakladım...

Mayıs 1986'da doğan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in trajik öyküsü, SABAH Gazetesi'nde manşet olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Müge Anlı 33 yıllık hasreti bitirdi! Vedat Alexander ailesine kavuştu Üzüntüden kendimi bıçakladım...

Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir'de cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen 35 yaşındaki Vedat, atv'deki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak gerçek anne ve babasını buldu.

Son dakika: Müge Anlı 33 yıllık hasreti bitirdi! Vedat Alexander ailesine kavuştu Üzüntüden kendimi bıçakladım...

Vedat'ın babasının Ankara Beypazarı'nda yaşayan Adil Yaman, annesinin İzmir'de yaşayan Fatma Korhan olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Müge Anlı 33 yıllık hasreti bitirdi! Vedat Alexander ailesine kavuştu Üzüntüden kendimi bıçakladım...

Adil Yaman'ın ikinci evliliğinden 11, Fatma Korhan'ın ise 8 çocuğu olduğu anlaşıldı. Vedat, anne ve babasını ararken, 19 kardeşi olduğunu öğrenince kısa süreli bir şok yaşamıştı.

SON DAKİKA