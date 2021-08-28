Son dakika: Müge Anlı Büyükşen cinayeti ile geri dönüyor! Yaşananlar görgü tanıklarıyla tek tek mercek altına alacak...

İyilikte yarışacak, yardımlara koşacak

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de yardıma muhtaç ve dezavantajlı bireyler için her daim yardım elini uzatan Anlı, yeni sezonda da iyilikte yarışmaya devam edecek.