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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Müge Anlı Büyükşen cinayetini gündeme taşıdı: Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı: Mantık dışı!
Giriş Tarihi: 30.08.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 14:04

SON DAKİKA | Müge Anlı Büyükşen cinayetini gündeme taşıdı: Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı: Mantık dışı!

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Nejla ve Metin Büyükşen çifti cinayetini azmettirici olarak gözaltına alınıp, tutuklanan Abdullah Başdemir'in ifadesine SABAH ulaştı. Öldürmeye çalıştığı ileri sürülen Hüseyin K. ile aralarında herhangi bir sorunun olmadığını belirten Başdemir, "Hüseyin'e karşı herhangi bir husumetim olamaz. Esra Hüseyin'den ayrıldıktan sonra benimle olmaya başladı. Biz birlikte iken Hüseyin herhangi bir şekilde rahatsızlık vermedi. Hüseyin'i öldürmek istemem kadar mantığa aykırı bir durum olamaz." dedi.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA | Müge Anlı Büyükşen cinayetini gündeme taşıdı: Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı: Mantık dışı!

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

SON DAKİKA | Müge Anlı Büyükşen cinayetini gündeme taşıdı: Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı: Mantık dışı!

Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

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SON DAKİKA | Müge Anlı Büyükşen cinayetini gündeme taşıdı: Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı: Mantık dışı!

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Müge Anlı Büyükşen cinayetini gündeme taşıdı: Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı: Mantık dışı!

Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.

SON DAKİKA | Müge Anlı Büyükşen cinayetini gündeme taşıdı: Azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı: Mantık dışı!

'HÜSEYİN'İ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMAM MANTIĞA AYKIRIDIR'

Abdullah Başdemir'in ifadesine SABAH ulaştı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Başdemir, şunları söyledi: Benim bu olayla ilgim bulunmamaktadır. Olay mantığa uymuyor. Kıskançlık nedeniyle Esra'nın eski sevgilisi Hüseyin'i öldürtmeye çalıştığım mantığa aykırıdır. Ben Hüseyin ile gittiğimiz kafeden tanışıyorum.

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