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Haberler Yaşam Son dakika | Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay! Kendisini odaya kilitledi!
Giriş Tarihi: 09.11.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 16:30

Son dakika | Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay! Kendisini odaya kilitledi!

Son dakika: Müge Anlı'da çok ilginç bir olay gerçekleşti. Kayıp kadının eşi, kendisini evdeki odaya kilitledi. O anlar milyonları şoke etti. İşte inanılmaz olayla ilgili son dakika gelişmeleri

Son dakika | Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay! Kendisini odaya kilitledi!

Son dakika: Müge Anlı'da inanılmaz bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Hanife Fındık, 8 Ekim'de sırra kadem bastı. En son eşi Bayram Fındık ile konuşan kadın, bulunamadı.

Son dakika | Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay! Kendisini odaya kilitledi!

MÜGE ANLI'DA İNANILMAZ ANLAR

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Bayram Bey, Hanife'nin telefonlarına çıkmadığını ve en son "Ben Çankırı'ya hastaneye gidiyorum kafamda tümör var" diye mesaj attığını anlattı.

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Son dakika | Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay! Kendisini odaya kilitledi!

Bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınında ise ilginç anlar yaşandı.

Son dakika | Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay! Kendisini odaya kilitledi!

Bayram Bey, muhabirin sorularını duyunca kendisini evdeki odaya kilitledi.

Son dakika | Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay! Kendisini odaya kilitledi!

Fındık, hem Müge Anlı'yı hem stüdyodakileri, hem de ekran başındakileri şaşkına uğrattı.

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