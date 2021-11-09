Son dakika | Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay! Kendisini odaya kilitledi!

Son dakika: Müge Anlı'da inanılmaz bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Hanife Fındık, 8 Ekim'de sırra kadem bastı. En son eşi Bayram Fındık ile konuşan kadın, bulunamadı. MÜGE ANLI'DA İNANILMAZ ANLAR Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Bayram Bey, Hanife'nin telefonlarına çıkmadığını ve en son 'Ben Çankırı'ya hastaneye gidiyorum kafamda tümör var' diye mesaj attığını anlattı. Bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınında ise ilginç anlar yaşandı. Bayram Bey, muhabirin sorularını duyunca kendisini evdeki odaya kilitledi. Fındık, hem Müge Anlı'yı hem stüdyodakileri, hem de ekran başındakileri şaşkına uğrattı. Müge Anlı, yaşanan anlar karşısında kendisini gülmekten alıkoyamadı. 'BEN BÖYLE SIRITAN GÖRMEDİM' Anlı, 'Bana hiç iyi gelmedi, emniyet yetkilileri bakar şimdi ona, ben hiç böyle kendii kilitleyen ve sırıtan görmedim. Bu işle ilgili iyi şeyler düşünmüyorum. Gerçekler ortaya çıksın da benim de içim rahat etsin' ifadelerini kullandı. Müge Anlı'da son gelişmeler... Kayıp olan Hanife Fındıkın eşi kendisini odaya kapattı! Bir süre muhabire direnen Bayram Fındık, Müge Anlı'nın sorusu üzerine kapıyı aralayıp, cevap verdikten sonra yine kendini odaya kilitledi.