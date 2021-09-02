HaberlerYaşamSon dakika: Müge Anlı canlı yayınında şok olay! 70 yaşındaki evli adam oğluna istediği kadını kaçırdı
Giriş Tarihi: 02.09.2021 10:49Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 11:33
Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şok olay! 70 yaşındaki evli adam oğluna istediği kadını kaçırdı
Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert bügünkü yayınında 3 aydır aranan 38 yaşındaki kadın bulundu. Ortaya atılan bir iddia ise şok etkisi yarattı... 70 yaşındaki evli adamın oğluna istediği kadını kaçırdığı iddia edildi! İşte ayrıntılar...