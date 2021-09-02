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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şok olay! 70 yaşındaki evli adam oğluna istediği kadını kaçırdı
Giriş Tarihi: 02.09.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 11:33

Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şok olay! 70 yaşındaki evli adam oğluna istediği kadını kaçırdı

Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert bügünkü yayınında 3 aydır aranan 38 yaşındaki kadın bulundu. Ortaya atılan bir iddia ise şok etkisi yarattı... 70 yaşındaki evli adamın oğluna istediği kadını kaçırdığı iddia edildi! İşte ayrıntılar...

Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şok olay! 70 yaşındaki evli adam oğluna istediği kadını kaçırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert sezona bomba gibi girdi. Olaylar çözülmeye devam ediyor.

Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şok olay! 70 yaşındaki evli adam oğluna istediği kadını kaçırdı

38 yaşındaki Esra isimli kadın 3 ay önce sırra kadem bastı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı.

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Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şok olay! 70 yaşındaki evli adam oğluna istediği kadını kaçırdı

Ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Perişan halde olan aile bireyleri kızlarının bulunmasını istedi.

Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şok olay! 70 yaşındaki evli adam oğluna istediği kadını kaçırdı

Esra'yı, 5 çocuk babası 70 yaşındaki bir adamın kaçırdığı iddia edilidi. Adamın daha önce de kadına oğluna istediği ileri sürüldü.

Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında şok olay! 70 yaşındaki evli adam oğluna istediği kadını kaçırdı

Aylardır aranan Esra isimli kadın, canlı yayına katıldı.

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