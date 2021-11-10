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Haberler Yaşam Son dakika | Müge Anlı canlı yayınında şok: Türkiye salçayla evden kaçan kadını konuşuyor!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 16:40

Son dakika | Müge Anlı canlı yayınında şok: Türkiye salçayla evden kaçan kadını konuşuyor!

Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine inanılmaz bir olay yaşandı. Salçayla evden kaçan kadın, canlı yayında hüngür hüngür ağladı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın son dakika detayları

Son dakika | Müge Anlı canlı yayınında şok: Türkiye salçayla evden kaçan kadını konuşuyor!

Son dakika: ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciyi ekrana kilitledi. Dün yayınlanan programda yaşananlar ise herkesi şoke etti.

Son dakika | Müge Anlı canlı yayınında şok: Türkiye salçayla evden kaçan kadını konuşuyor!

5 KİLO SALÇAYLA KAÇTI

Manisa'da yaşayan 50 yaşındaki Erdal Kahveci, eşi Zennure'nin bulunması için yardım istedi. Karısının 5 kiloluk domates salçasını da alarak evden kaçtığını söyledi.

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Son dakika | Müge Anlı canlı yayınında şok: Türkiye salçayla evden kaçan kadını konuşuyor!

'BENİ PATLICAN ALMAYA YOLLADI'
Erdal Kahveci, şöyle devam etti: "Karım Zennure beni 10 kilo patlıcan almaya yolladı. Patlıcanları alıp eve döndüğümde kendisini bulamadım.

Son dakika | Müge Anlı canlı yayınında şok: Türkiye salçayla evden kaçan kadını konuşuyor!

5 kiloluk salçayı da alıp gitmiş. Telefonla aradığımda ulaşamadım.

Son dakika | Müge Anlı canlı yayınında şok: Türkiye salçayla evden kaçan kadını konuşuyor!

Beni engellemiş. Evlenirken bana, 'Daha önce hiç evlenmemiştim. Seninle birinci evliliğim' olacak demişti. Nikah kıymaya gittiğimizde meğerse evliymiş."

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