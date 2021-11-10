Son dakika | Müge Anlı canlı yayınında şok: Türkiye salçayla evden kaçan kadını konuşuyor!

Son dakika: ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciyi ekrana kilitledi. Dün yayınlanan programda yaşananlar ise herkesi şoke etti. 5 KİLO SALÇAYLA KAÇTI Manisa'da yaşayan 50 yaşındaki Erdal Kahveci, eşi Zennure'nin bulunması için yardım istedi. Karısının 5 kiloluk domates salçasını da alarak evden kaçtığını söyledi. 'BENİ PATLICAN ALMAYA YOLLADI' 5 kiloluk salçayı da alıp gitmiş. Telefonla aradığımda ulaşamadım. Beni engellemiş. Evlenirken bana, 'Daha önce hiç evlenmemiştim. Seninle birinci evliliğim' olacak demişti. Nikah kıymaya gittiğimizde meğerse evliymiş.' İLİŞKİSİ YOK Zennure'nin yeni bir Facebook hesabı açtığını ve durumuna 'İlişkisi yok' yazdığını da anlatan Kahveci, 'Karımı seviyorum. Eve dönsün istiyorum' dedi. CANLI YAYINDA AĞLADI