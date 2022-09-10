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Son dakika: Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye'yi sallayan yasak aşk cinayetinde şok ifade: Kocamı o öldürdü, açıklasın...
Giriş Tarihi: 10.09.2022 11:22
Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
11:22
Son dakika: Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye'yi sallayan yasak aşk cinayetinde şok ifade: Kocamı o öldürdü, açıklasın...
SON DAKİKA HABERİ: Müge Anlı, ATV ekranlarında 18 yıl önce kayıp ilanı verilen Ruhi Canpolat'ın hikayesinin peşine düştü. Günlerce yapılan yayınlarda birçok kritik bilgiye ulaşıldı. Emniyet 18 yıllık sırrın peşine düştü, Ruhi Canpolat ile ilgili her adım geçmişe gidilerek takip edildi. Titiz çalışmalar sonuç verdi, Ruhi Canpolat'ın kaybolmadığı öldürüldüğü tespit edildi. Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine giren ve vatandaşların yakından takip ettiği olayda yasak aşk cinayeti şüphesi arttı. Ruhi Canpolat'ın eşi Azime Ş.'nin sonradan evlendiği Temur Ş.'nin ağabeyi Cevdet Ş.'nin cinayeti işlediği üzerinde duruluyor. Azime Ş. son duruşmada dikkat çeken ifadeler kullandı, "Kocamı o öldürdü, açıklasın" dedi. İşte Ruhi Canpolat cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları...