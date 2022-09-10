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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye'yi sallayan yasak aşk cinayetinde şok ifade: Kocamı o öldürdü, açıklasın...
Giriş Tarihi: 10.09.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 11:22

Son dakika: Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye'yi sallayan yasak aşk cinayetinde şok ifade: Kocamı o öldürdü, açıklasın...

SON DAKİKA HABERİ: Müge Anlı, ATV ekranlarında 18 yıl önce kayıp ilanı verilen Ruhi Canpolat'ın hikayesinin peşine düştü. Günlerce yapılan yayınlarda birçok kritik bilgiye ulaşıldı. Emniyet 18 yıllık sırrın peşine düştü, Ruhi Canpolat ile ilgili her adım geçmişe gidilerek takip edildi. Titiz çalışmalar sonuç verdi, Ruhi Canpolat'ın kaybolmadığı öldürüldüğü tespit edildi. Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine giren ve vatandaşların yakından takip ettiği olayda yasak aşk cinayeti şüphesi arttı. Ruhi Canpolat'ın eşi Azime Ş.'nin sonradan evlendiği Temur Ş.'nin ağabeyi Cevdet Ş.'nin cinayeti işlediği üzerinde duruluyor. Azime Ş. son duruşmada dikkat çeken ifadeler kullandı, "Kocamı o öldürdü, açıklasın" dedi. İşte Ruhi Canpolat cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye’yi sallayan yasak aşk cinayetinde şok ifade: Kocamı o öldürdü, açıklasın...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ve Türkiye'nin konuştuğu Ruhi Canpolat olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. 18 yıldır kayıp olduğu iddia edilen Ruhi Canpolat'ın öldürüldüğü emniyetin titiz çalışmaları ile ortaya çıktı. Müge Anlı ve ekibinin titiz takibi de birçok detayın ortaya çıkmasını sağladı. 18 yıllık sır olayda yasak aşk cinayeti de gündeme geldi. Bu kapsamda Ruhi Canpolat'ın eşi Azime Ş., Temur Ş. ve Cevet Ş. gözaltına alınarak tutuklandı. Görülen mahkemede Azime Ş. katili açıkladı. İşte Müge Anlı'nın gündeme getirdiği 18 yıllık sır olayın ayrıntıları ve Ruhi Canpolat'ın eşi Azime Ş.'nin şok ifadeleri...

Son dakika: Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye’yi sallayan yasak aşk cinayetinde şok ifade: Kocamı o öldürdü, açıklasın...

MÜGE ANLI GÜNDEME GETİRDİ, 18 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI

Elazığ'da 18 yıl önce kayıp ilanı verilen ve polisin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen Ruhi Canpolat'la ilgili davada tutuklu yargılanan eşi Azime Ş., sonradan evlendiği kocasının ağabeyi Cevdet Ş.'yi suçladı.

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Son dakika: Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye’yi sallayan yasak aşk cinayetinde şok ifade: Kocamı o öldürdü, açıklasın...

EMNİYET TİTİZLİKLE ÇALIŞTI, 7 AYRI EVE EŞ ZAMANLI OPERASYON

21 Mayıs 2003'te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ruhi Canpolat'ın uzun süre bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları gözaltına aldı.

Son dakika: Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye’yi sallayan yasak aşk cinayetinde şok ifade: Kocamı o öldürdü, açıklasın...

RUHİ CANPOLAT ÖLDÜRÜLDÜ

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp Ruhi Canpolat'ın (38) öldürüldüğü tespit edildi.

Son dakika: Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye’yi sallayan yasak aşk cinayetinde şok ifade: Kocamı o öldürdü, açıklasın...

MAHKEME DEVAM ETTİ

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin ikinci duruşması Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya tutuklu yargılanan şüpheliler Cevdet Ş., Temur Ş. ve Azime Ş., taraf ve müşteki avukatları ile Ruhi Canpolat'ın yakınları katıldı.

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