Son dakika: Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye’yi sallayan yasak aşk cinayetinde şok ifade: Kocamı o öldürdü, açıklasın...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ve Türkiye'nin konuştuğu Ruhi Canpolat olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. 18 yıldır kayıp olduğu iddia edilen Ruhi Canpolat'ın öldürüldüğü emniyetin titiz çalışmaları ile ortaya çıktı. Müge Anlı ve ekibinin titiz takibi de birçok detayın ortaya çıkmasını sağladı. 18 yıllık sır olayda yasak aşk cinayeti de gündeme geldi. Bu kapsamda Ruhi Canpolat'ın eşi Azime Ş., Temur Ş. ve Cevet Ş. gözaltına alınarak tutuklandı. Görülen mahkemede Azime Ş. katili açıkladı. İşte Müge Anlı'nın gündeme getirdiği 18 yıllık sır olayın ayrıntıları ve Ruhi Canpolat'ın eşi Azime Ş.'nin şok ifadeleri...