Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı! Ankara’da ocak söndüren ihanet: İhanet yazışmasını kabul etti
Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 11:44

SON DAKİKA: Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı! Ankara’da ocak söndüren ihanet: İhanet yazışmasını kabul etti

Son dakika haberleri: 23 yaşında bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya, Ankara Mamak'taki evinin garajında 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Selim Yalçınkaya cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Canlı yayına konuk olan Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya Hanım ihanet yazışmalarını kabul etti. Müge Anlı sinirlerine hakim olamayarak "O mesajları okudununuz mu siz? Benim yayında okuyabileceğim mesajlar değil. Bir kadın başka bir erkekle yaptıklarını gidip kocasına bu şekilde anlatamaz." dedi.

SON DAKİKA: Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı! Ankara’da ocak söndüren ihanet: İhanet yazışmasını kabul etti

Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Selim Yalçınkaya cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA: Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı! Ankara’da ocak söndüren ihanet: İhanet yazışmasını kabul etti

23 yaşında, bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya, Ankara Mamak'taki evinin garajında, 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı! Ankara’da ocak söndüren ihanet: İhanet yazışmasını kabul etti

Ekinleri çuvallamak için girdiği garajda, ertesi gün Selim Yalçınkaya' dan haber alamayan Nasibe Hanım, sabah saat 08:00 civarlarında oğlunu aramaya başladığında garajın ışığının yandığını fark etti. Garaja doğru yönelen anne, yerde yatan Selim Yalçınkaya'nın cesedini 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte buldu.

SON DAKİKA: Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı! Ankara’da ocak söndüren ihanet: İhanet yazışmasını kabul etti

AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN İDDİALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yaşadığı anın ve acının hala etkisinde olan anne Nasibe Hanım, oğlu Selim Yalçınkaya'nın katil ya da katillerinin bulunması için soluğu Müge Anlı'da aldı. Başarılı televizyoncu Müge Anlı, Selim Yalçınkaya cinayetini araştırmak için acılı aileyi dinledi, ağızları açık bırakan iddialar peş peşe geldi.

SON DAKİKA: Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı! Ankara’da ocak söndüren ihanet: İhanet yazışmasını kabul etti

Selim Yalçınkaya'nın, ekinleri çuvallamak için girdiği garajında arkasından gelen kişi ya da kişiler tarafından başına vurularak öldürüldüğü açıklandı. Aile, oğullarının başını eski eşinin yaktığını iddia ediyor.

SON DAKİKA