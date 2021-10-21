Son dakika: Müge Anlı'da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

İzmir'de 2 yaşındayken ablasıyla birlikte cami avlusuna bırakılınca Alman aileye evlatlık verilen Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in biyolojik ailesini Müge Anlı'nın programında bulmuştu. Ailesine kavuştuktan sonra Almanya'ya dönmeyen Vedat, anne Fatma Korhan'ın Buca'daki evinde kalmaya başladı. Yaklaşık iki hafta önce gece çocuklar diğer odada oyun oynarken evi ateşe verdi. Ev yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı. KIZ KARDEŞİNDE KALIYOR Şu anda eve bakım yapılıp duvarların boyanması gerekiyor. Vedat ev kullanılamaz hale geldiği için geçici olarak annesiyle birlikte şu anda kız kardeşinin evinde kalıyor. KULLANACAK BİR TANE EŞYA KALMADI Korhan, 'Allah'a şükürler olsun 33 yıl sonra oğluma kavuştum ama bu yangın beni çok üzdü. Şükürler olsun sadece mala zarar geldi. Çocuklarıma ve torunlarıma bir şey olmadı. Evde kullanabileceğimiz bir tane eşyamız kalmadı. Belediye ekipleri evimizi temizledi ve çöpleri alıp götürdü. Ancak duvarların boyanması ve bakım yapılması gerekiyor. Yeni eşyalara ihtiyacımız var' dedi. BABASIYLA DA HASRET GİDERECEK Bu nedenle mutluyum. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak. Ablamın evinde kalıyoruz. Annemin evi yangından sonra temizlendi. Ancak şu anda yaşanabilecek durumda değil. Bu anlamda yetkililerden yardım bekliyoruz. Ankara'ya babamın yanına gideceğim. Onu da özledim. Babamla hasret gidereceğim' dedi. NE OLMUŞTU! Müge Anlı'da gündeme gelen Vedat Alexander'ın hikayesi herkesi ağlattı. Bebekken camiye bırakılan genç adam, 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu. Bu buluşma günlerce konuşuldu. Her şey Almanya'da büyüyen Vedat'ın Müge Anlı'ya katılmasıyla başladı. İşte o herkesi ağlatan hikaye... Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir'de cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen 35 yaşındaki Vedat, atv'deki 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak gerçek anne ve babasını buldu. Vedat'ın babasının Ankara Beypazarı'nda yaşayan Adil Yaman, annesinin İzmir'de yaşayan Fatma Korhan olduğu ortaya çıktı. Adil Yaman'ın ikinci evliliğinden 11, Fatma Korhan'ın ise 8 çocuğu olduğu anlaşıldı. Vedat, anne ve babasını ararken, 19 kardeşi olduğunu öğrenince kısa süreli bir şok yaşamıştı. Vedat, önce Anlı'nın kucağında programa gelen 4 aylık Meryem isimli en küçük kardeşi ile tanıştı. Daha sonra baba Adil Yaman stüdyoya gelerek 33 yıldır görmediği oğlu Vedat'a sarıldı. Adil Yaman, 'Sana babalık yapamadım' diyerek Vedat'tan özür diledi. Daha sonra gelen kardeşlerine tek tek sarılan Vedat, karışık duygular yaşadı. Gece heyecandan 1 saat uyuyabildiğini söyleyen Vedat, 'Baba sana çok ihtiyacım vardı. Sadece hayal gücüyle ayakta kalmaya çalıştım. Her gün uyandığımda nefes alarak hayata devam ettim. Bir şekilde her şey geçti. Şu an sanki hayal gibi. Sana alışmak istiyorum. Benim de 4 çocuğum var. Başlarda ben de onların yanında değildim. Ben de dışarıda bir canavardım. Benim de canım yandı ama hayatta kaldım' ifadelerini kullandı. Anne Fatma Korhan ise 'Allah büyüktür oğlum. Seni gördüm çok sevindim. Ben yıllardır bugünü bekliyordum. Çocuklarımı bırakırken hatırlıyorum. Kimse çocuklarını bırakmak istemez. Çaresizdim. Ben ne yapayım? Ev yoktu, para yoktu. Ben cahildim. Mecburdum. Ağladım. İnşallah kızım Hülya da gelir. Onu da görürüm. Eski eşimin şu anda 11 çocuğu var. Ama iki çocuğuna bakamadı. Neden camiye bıraktı? Benim suçum nedir? Almanya'da yaşıyorlardı. Ben nasıl bulayım çocuklarımı?' dedi. Annesini sıkı sıkı tutan Vedat, 'Kendimden geçtim. Kusura bakmayın lütfen. Ben hayatım boyunca bu anı bekledim' diyerek duygularını özetledi. Halasının öz kızı olan eski eşinden bin kere özür dileyen Adil Yaman ise 'Şu anda Ankara'da bir lokanta işletiyorum. Durumum iyi. O dönemde imkanım yoktu. Üzüntüden kendimi bıçaklamıştım. O yaralı halde İzmir'e iş bulmaya gitmiştim' dedi. Vedat ve ailesi yıllar sonra buluştu. 33 yıllık hasret bitmiş oldu....