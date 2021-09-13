Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu! Ahmet Çetin’in son görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bulundu. Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulunmasının üzerine olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi. Ahmet Çetin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürülürken aynı dakikalarda şüpheli arkadaşı Murat Karakeleş'in de gözaltına alındığı öğrenildi. Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti. Gelen son dakika haberine göre; Ahmet Çetin'in boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli Murat Karakeleş, emniyetteki sorgusunda Ahmet Çetin'in boğularak öldüğünü ve eşyalarını alıp dere yatağına attığını söyledi. AİLE ACI HABER KARŞISINDA YIKILDI Oğullarının bulunması için tek çare olarak Müge Anlı'ya başvuran Çetin ailesinin acı haber karşısında yıkıldığı öğrenildi. KAYIP EŞYALARI DERE KENARINDA BULUNMUŞTU Öte yandan, 4 Eylül'den beri kayıp olan 24 yaşındaki gencin eşyaları derede bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından bulunan ayakkabı, cüzdan ve çorapları karakola götürdü. SOYUNUP DENİZE ATLAMIŞ Öte yandan konuyla ilgili polis ekiplerinin edindiği bilgiye göre Ahmet Çetin ile arkadaşı Üsküdar'da bir süre eğlendikten sonra Çetin kıyafetlerini çıkardı ve denize atladı. Hatta atlamadan önce cep telefonunu arkadaşı Murat K'ya da teslim etti. Çetin'in denizde yüzerken bir tekne kaptanına iyim siz gidin dediği ortaya çıktı. Ancak bir süre sonra geri gelmeyince arkadaşının başına bişey geldiğini anlayan ve korkan Murat K. onun kıyafetlerini alıp Küçükçekmece'de bir dereye attığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Murat K.'nın arkadaşını göz göre göre ölüme terk ettiği ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, 'Ailesinden korkutuğum için bir şey söylemedim' dediği öğrenildi. Murat K.'nın arkadaşı denizde boğulurken, kıyafetlerini kucaklayıp bölgeden ayrıldığı ortaya çıktı. Murat K.'nın olayı 6 gün sonra itiraf etmesi için Çetin'in ailesi tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Ahmet Çetin'in ailesi bügünkü Müge Anlı canlı yayına katıldı. Oğullarının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan ailesi olayın çözülmesini istiyor. Üzücü olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Boğaz'da boğularak yaşamını yitiren Ahmet Çetin'in son anları ortaya çıktı. Görüntülerde, Çetin'in denize atladığı görülüyor, arkadaşı Murat K.'nın ise genç adamın kıyafetlerini alıp uzaklaştığı görülüyor. Müge Anlı canlı yayın izle: 13 Eylül 2021 Pazartesi atv izle! Son görüntüleri Müge Anlı'da... 24 yaşındaki gencin acı sonu