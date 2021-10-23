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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da Büyükşen cinayeti Türkiye'de konuşulmuştu! Kilit isimle ilgili şok karar...
Giriş Tarihi: 23.10.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 10:44

Son dakika: Müge Anlı'da Büyükşen cinayeti Türkiye'de konuşulmuştu! Kilit isimle ilgili şok karar...

Son dakika haberi: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu. Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Büyükşen cinayeti Türkiye’de günlerce konuşulmuştu! O isim serbest kaldı

SON DAKİKA: BÜYÜKŞEN CİNAYETİ TÜRKİYE'DE GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU! O İSİM SERBEST KALDI

Son dakika: Büyükşen cinayeti Türkiye’de günlerce konuşulmuştu! O isim serbest kaldı

Türkiye Müge Anlı'da gündeme gellen Büyükşen cinayetine kitlenmişti! Günlerce konuşulan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olay 3 sene önce Konya'da yaşandı.

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Son dakika: Büyükşen cinayeti Türkiye’de günlerce konuşulmuştu! O isim serbest kaldı

Konya'da yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.

Son dakika: Büyükşen cinayeti Türkiye’de günlerce konuşulmuştu! O isim serbest kaldı

Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Son dakika: Büyükşen cinayeti Türkiye’de günlerce konuşulmuştu! O isim serbest kaldı

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, mahkemece tutuklandı.

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