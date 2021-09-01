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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde büyük şok! O isim konuştu: "Katil ne evi ne de yolu şaşırdı"
Giriş Tarihi: 01.09.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 12:42

Son dakika: Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde büyük şok! O isim konuştu: "Katil ne evi ne de yolu şaşırdı"

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetini konuştu. Katillerin yanlış eve girip Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edilmişti. Nejla Büyükşen'in annesinin sözleri ise şok etkisi yarattı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde büyük şok! O isim konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Metin Necla Büyükşen cinayeti yeniden gündeme getirildi.

Son dakika: Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde büyük şok! O isim konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı

Konya'da yaşanan korkunç olayda 3 sene önce 50'li yaşlarındaki çift, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kızları Büşra'nın gözü önünde öldürülmüştü.

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Son dakika: Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde büyük şok! O isim konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı

Cinayet, ailenin Müge Anlı'ya katılmasıyla ülke çapında duyulmuştu. Bu noktada davanın detayları "Necla Metin Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü, katil kim çıktı?" soruları ile bugün gündemdeki yerini aldı.

Son dakika: Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde büyük şok! O isim konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Son dakika: Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde büyük şok! O isim konuştu: Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı

Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

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