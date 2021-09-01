HaberlerYaşamSon dakika: Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde büyük şok! O isim konuştu: "Katil ne evi ne de yolu şaşırdı"
Giriş Tarihi: 01.09.2021 11:55Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 12:42
Son dakika: Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde büyük şok! O isim konuştu: "Katil ne evi ne de yolu şaşırdı"
Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetini konuştu. Katillerin yanlış eve girip Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edilmişti. Nejla Büyükşen'in annesinin sözleri ise şok etkisi yarattı. İşte ayrıntılar...