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Son dakika: Müge Anlı'da duygusal anlar! 174 gün sonra oğlu Yunus Köroğlu'nu buldu: Gözyaşları sel oldu
Giriş Tarihi: 02.11.2022 17:02
Güncelleme Tarihi: 02.11.2022
17:15
Son dakika: Müge Anlı'da duygusal anlar! 174 gün sonra oğlu Yunus Köroğlu'nu buldu: Gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duygusal anlar yaşandı. 174 gün sonra oğlu Yunus Köroğlu'nu bulan anne Neriman ile Müge Anlı birbirine sarılıp gözyaşlarına boğuldu. İşte Müge Anlı'yı duygulandıran son dakika haberinin detayları...