Son dakika: Müge Anlı’da duygusal anlar! 174 gün sonra oğlu Yunus Köroğlu’nu buldu: Gözyaşları sel oldu

Yunus Köroğlu ayrıca çok kötü bir insan olduğunu, eşine sürekli yalan söylediğini, borç batağına düştüğünü yazdı. Bitcoin'de defalarca para kaybeden Köroğlu, kaybına rağmen daha da çok yatırım yaptığını ancak onları da kaybettiğini belirtti.