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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da duygusal anlar! 174 gün sonra oğlu Yunus Köroğlu'nu buldu: Gözyaşları sel oldu
Giriş Tarihi: 02.11.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 17:15

Son dakika: Müge Anlı'da duygusal anlar! 174 gün sonra oğlu Yunus Köroğlu'nu buldu: Gözyaşları sel oldu

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duygusal anlar yaşandı. 174 gün sonra oğlu Yunus Köroğlu'nu bulan anne Neriman ile Müge Anlı birbirine sarılıp gözyaşlarına boğuldu. İşte Müge Anlı'yı duygulandıran son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Müge Anlı’da duygusal anlar! 174 gün sonra oğlu Yunus Köroğlu’nu buldu: Gözyaşları sel oldu

Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Yunus Köroğlu olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Müge Anlı’da duygusal anlar! 174 gün sonra oğlu Yunus Köroğlu’nu buldu: Gözyaşları sel oldu

34 yaşındaki Yunus Köroğlu isimli adam bir mektup bırakıp ailesini terk etti. Yunus Köroğlu'nun acılı annesi Neriman 174 gündür kayıp olan oğlunu bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

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Son dakika: Müge Anlı’da duygusal anlar! 174 gün sonra oğlu Yunus Köroğlu’nu buldu: Gözyaşları sel oldu

Müge Anlı, gözü yaşlı kadının oğlunun bıraktığı mektubu canlı yayında okudu. Sırra kadem basan adam mektubunda; tüm parasını Bitcoin'e yatırdığını ve borçları olduğunu bu yüzden de ortadan kaybolduğunu yazdı.

Yunus Köroğlu 174 gün sonra bulundu! Müge Anlı ve anne Neriman Hanım birbirine sarılıp gözyaşlarına boğuldu | Video

Son dakika: Müge Anlı’da duygusal anlar! 174 gün sonra oğlu Yunus Köroğlu’nu buldu: Gözyaşları sel oldu

Yunus Köroğlu ayrıca çok kötü bir insan olduğunu, eşine sürekli yalan söylediğini, borç batağına düştüğünü yazdı. Bitcoin'de defalarca para kaybeden Köroğlu, kaybına rağmen daha da çok yatırım yaptığını ancak onları da kaybettiğini belirtti.

Son dakika: Müge Anlı’da duygusal anlar! 174 gün sonra oğlu Yunus Köroğlu’nu buldu: Gözyaşları sel oldu

"BİTCOİN BELASINA BULAŞTIM"

Köroğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman çıkamayacağım bir borç batağına girdim. Bebeğimi kaybettim. Bitcoin belasına bulaştım. Bütün paramı kaybettim. Olmayan paramı kaybettim. Eşim Ece'ye bir sürü yalan söylemek zorunda kaldım. Ben çok kötü bir insanım. Benim hayatım koca bir yalan."

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