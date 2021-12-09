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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da Emine Karayılan olayında şok gelişme! Yayın ihbar kabul edildi! Polis harekete geçti
Giriş Tarihi: 09.12.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 14:00

Son dakika: Müge Anlı'da Emine Karayılan olayında şok gelişme! Yayın ihbar kabul edildi! Polis harekete geçti

Son dakika haberi: Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında hareketli anlar yaşandı. Milyoner olma hayalleri kuran Emine Karayılan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Hem altınlarından hem de kocasından olan kadının anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Akrabasının sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Karayılan, 1 milyon TL hayalleri kurdu. Eşinden habersiz binlerce liralık altınını Ayşe ve Adem Demir'e veren mağdur kadın, doğumundan hemen önce eşi tarafından terk edildi. Emine Karayılan, bahsi geçen isimlerle Müge Anlı canlı yayınında yüzleşirken gelen ihbarlar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Müge Anlı’da Emine Karayılan olayında şok gelişme! Yayın ihbar kabul edildi! Polis harekete geçti

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA EMİNE KARAYILAN OLAYINDA ŞOK GELİŞME! YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ! POLİS HAREKETE GEÇTİ

Müge Anlı canlı yayınında hareketli anlar yaşandı. Emniyet güçleri devreye girdi. İşte ayrıntılar... Define vaatlerine inanarak hem kocasından hem de altınlarından olan Emine Karayılan, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sesini duyurmaya çalıştı..

Son dakika: Müge Anlı’da Emine Karayılan olayında şok gelişme! Yayın ihbar kabul edildi! Polis harekete geçti

Akrabasının sevgilisine inanarak tarihi eser çıkaracaklarını düşünen Emine Karayılan, 1 milyon TL hayalleri kurdu.

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Son dakika: Müge Anlı’da Emine Karayılan olayında şok gelişme! Yayın ihbar kabul edildi! Polis harekete geçti

BİNLERCE LİRASINI KAPTIRDI

Eşinden habersiz bir şekilde 6 bilezik, 1 Osmanlı Tuğrası, 14 cumhuriyet altını ve çok sayıda ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptıran Karayılan, yaşananların kendisini çok yıprattığını söyledi.

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Son dakika: Müge Anlı’da Emine Karayılan olayında şok gelişme! Yayın ihbar kabul edildi! Polis harekete geçti

Her şeyin kuyumcu borcunun olması ve kocasının kulağına gitmesi ile ortaya çıktığını ifade eden Emine Karayılan, "Çok yalan söyledim eşime ama böyle olacağını bilmiyordum. Beni eşime ihanet etmekle bile suçladılar." dedi..

Son dakika: Müge Anlı’da Emine Karayılan olayında şok gelişme! Yayın ihbar kabul edildi! Polis harekete geçti

8 Ekim'de doğum yapan ve yaklaşık 300 bin liralık altınını kaptıran Emine Karayılan, çocuklarından ve eşinden oldu, Müge Anlı'dan yardım istedi..

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