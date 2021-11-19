Son dakika: Müge Anlı’da gündeme geldi! Katledilen Neslihan Kaya cinayetinde gizli tanık tek tek anlattı

Son dakika haberi: Müge Anlı, Gaziantep'te vahşice katledilen Neslihan Kaya cinayetinde, olayın seyrini değiştirecek iddialara sahip gizli bir tanığa ulaştı. Canlı yayına katılan gizli tanık, olaydan önceki gece, Kaya'nın cesedinin bulunduğu yere, beyaz bir aracın geldiğini ve araçtaki kişilerin cesedi oraya bıraktıklarını iddia etti. Ertesi gün olay mahalline gelen şüpheli bir kişinin çevrede dolaştığını ileri sürdü. İddiasını çektiği fotoğrafla destekleyen gizli tanığın açıklamaları dikkat çekti. Öte yandan Kaya'nın katil zanlısı T.D., gece saatlerinde yakalandıktan sonra tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...