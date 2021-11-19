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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Katledilen Neslihan Kaya cinayetinde gizli tanık tek tek anlattı
Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 09:44

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Katledilen Neslihan Kaya cinayetinde gizli tanık tek tek anlattı

Son dakika haberi: Müge Anlı, Gaziantep'te vahşice katledilen Neslihan Kaya cinayetinde, olayın seyrini değiştirecek iddialara sahip gizli bir tanığa ulaştı. Canlı yayına katılan gizli tanık, olaydan önceki gece, Kaya'nın cesedinin bulunduğu yere, beyaz bir aracın geldiğini ve araçtaki kişilerin cesedi oraya bıraktıklarını iddia etti. Ertesi gün olay mahalline gelen şüpheli bir kişinin çevrede dolaştığını ileri sürdü. İddiasını çektiği fotoğrafla destekleyen gizli tanığın açıklamaları dikkat çekti. Öte yandan Kaya'nın katil zanlısı T.D., gece saatlerinde yakalandıktan sonra tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme geldi! Katledilen Neslihan Kaya cinayetinde gizli tanık tek tek anlattı

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA GÜNDEME GELDİ! KATLEDİLEN NESLİHAN KAYA CİNAYETİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK GÖRÜNTÜ!

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme geldi! Katledilen Neslihan Kaya cinayetinde gizli tanık tek tek anlattı

İki çocuk annesi 41 yaşındaki Neslihan Kaya, 16 Kasım Salı günü, Gaziantep Şehitkamil'e bağlı Belkız Mahallesinde, boş bir arazide yarı çıplak halde ölü bulundu. Boğazı kesilen talihsiz kadının vücudunda, sayısız bıçak darbesine rastlandı.

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Son dakika: Müge Anlı’da gündeme geldi! Katledilen Neslihan Kaya cinayetinde gizli tanık tek tek anlattı

Cenazesi otopsisinin ardından ailesine teslim edilen iki çocuk annesi Kaya, dün kılınan cenaze namazından sonra Nurdağı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme geldi! Katledilen Neslihan Kaya cinayetinde gizli tanık tek tek anlattı

Yarasına tuz basıp yola çıkan abla Aslı Kaya ise kız kardeşinin katil ya da katillerini bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme geldi! Katledilen Neslihan Kaya cinayetinde gizli tanık tek tek anlattı

ALKOL BAĞIMLILIĞI!

Müge Anlı, Neslihan Kaya'nın iki yıl önce eşinden ayrıldığı için psikolojisinin bozulduğunu ve otogarda tanıştığı sevgilisiyle birlikte sokaklarda yaşamaya başladığını ifade etti.

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