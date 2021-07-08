Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde yeni gelişme...
Giriş Tarihi: 08.07.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 12:03

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde yeni gelişme...

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te masaya yatırılan Büyükşen cinayetine kilitlendi. Osman Büyükşen, Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen günlerce konuşuldu. İşte sırlarla dolu çifte cinayette yeni gelişmeler...

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde yeni gelişme...

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde yeni gelişme...

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde yeni gelişme...

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde yeni gelişme...

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme geldi! Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde yeni gelişme...

21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

SON DAKİKA