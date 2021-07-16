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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi! Osman Büyükşen'in paylaşımı yürek dağladı
Giriş Tarihi: 16.07.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 11:45

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi! Osman Büyükşen'in paylaşımı yürek dağladı

Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Büyükşen cinayeti adeta infaal yarattı. Osman Büyükşen, Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen Türkiye'nin gündemini oturdu. Osman Büyükşen Twitter'dan duygusal bir paylaşım yaptı. Olayla ilgili flaş bir gelişmde daha yaşandı. Gözaltı sayının 25'e çıktığı öğrenildi. İşte aylardır konuşulan olayın ayrıntıları...

TOLGA YANIK
Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi! Osman Büyükşen'in paylaşımı yürek dağladı

Tüm Türkiye, Konya'da işlenen Büyükşen cinayetini konuşuyor. Günlerdir gündemde olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 24 kişinin gözaltına alındığı olayda vahşetin tek tanığı Büşra Büyükşen'e olay olay yerinde keşif yaptırılmıştı. Canlı yayında isyan ettiği görüntülerin herkesi duygulandırdığı Osman Büyükşen'den ise duygusal bir Twitter paylaşımı geldi. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi! Osman Büyükşen'in paylaşımı yürek dağladı

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

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Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi! Osman Büyükşen'in paylaşımı yürek dağladı

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi! Osman Büyükşen'in paylaşımı yürek dağladı

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi! Osman Büyükşen'in paylaşımı yürek dağladı

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

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