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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Şen kardeşler cinayetinde şok: Olaydan bir gün önce yanımdaydı
Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:01

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Şen kardeşler cinayetinde şok: Olaydan bir gün önce yanımdaydı

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen Şen kardeşler cinayetini konuşuyor. Korkunç olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Cinayet şüphelilerinden birinin ablası yaşananları anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Şen kardeşler cinayetinde şok: Olaydan bir gün önce yanımdaydı

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA GÜNDEME GELEN ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİNDE ŞOK: OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE YANIMDAYDI

Müge Anlı'da gündeme gelen, Hatay'ın Antakya ilçesinde evlerinde 8 Ekim 2020 günü cinayete kurban giden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin cinayetini Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çözdü.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Şen kardeşler cinayetinde şok: Olaydan bir gün önce yanımdaydı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Antakya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, cinayeti işledikleri belirlenen S.S. ile M.M.'yi yakaladı.

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Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Şen kardeşler cinayetinde şok: Olaydan bir gün önce yanımdaydı

Yapılan işlemlerin ardından iki zanlı ceza evine gönderildi. Evde bakıcı olarak çalışan S.U. ile olay gecesi evde bulunan E.C. soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adli makama sevk edildi.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Şen kardeşler cinayetinde şok: Olaydan bir gün önce yanımdaydı

Olay gecesi evde bulunan E.C. çelişkili beyanda bulunması nedeniyle delilleri karartma şüphesiyle tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Şen kardeşler cinayetinde şok: Olaydan bir gün önce yanımdaydı

S.U. ise gözaltından serbest bırakıldı. Hastanede tedavi gören yaralı Hüseyin Şen 27 Ekim 2020 tarihinde, Mehmet Şen ise 15 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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