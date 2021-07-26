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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Ağabeyi Osman Büyükşen ile fotoğraf paylaşan Büşra Büyükşen şoke etti...
Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 10:07

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Ağabeyi Osman Büyükşen ile fotoğraf paylaşan Büşra Büyükşen şoke etti...

Son dakika haberi: Müge Anlı'da gündeme gelen ve Türkiye'nin kilitlendiği Büyükşen cinayeti çözüldü. Ağabeyi Osman Büyükşen ile fotoğraf karesi paylaşan Büşra Büyükşen'in yaptığı anket şaşırttı. İşte son ayrıntılar...

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Ağabeyi Osman Büyükşen ile fotoğraf paylaşan Büşra Büyükşen şoke etti...

Türkiye günlerce Büyükşen cinayetini konuştu. Müge Anlı'da masaya yatırılan korkunç olay 3 yıl sonra çözüldü. Kiralık katillerin yanlış eve girdiği ortaya çıkan olayla ilgili zanlılar tutuklandı. Çifte cinayetin tek tanığı Büşra Büyükşen ve Osman Büyükşen sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Ağabeyi ile fotoğraf paylaşan Büşra Büyükşen şok bir anket yaptı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Ağabeyi Osman Büyükşen ile fotoğraf paylaşan Büşra Büyükşen şoke etti...

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

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Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Ağabeyi Osman Büyükşen ile fotoğraf paylaşan Büşra Büyükşen şoke etti...

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Ağabeyi Osman Büyükşen ile fotoğraf paylaşan Büşra Büyükşen şoke etti...

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Ağabeyi Osman Büyükşen ile fotoğraf paylaşan Büşra Büyükşen şoke etti...

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

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