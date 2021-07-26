Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Ağabeyi Osman Büyükşen ile fotoğraf paylaşan Büşra Büyükşen şoke etti...

Türkiye günlerce Büyükşen cinayetini konuştu. Müge Anlı'da masaya yatırılan korkunç olay 3 yıl sonra çözüldü. Kiralık katillerin yanlış eve girdiği ortaya çıkan olayla ilgili zanlılar tutuklandı. Çifte cinayetin tek tanığı Büşra Büyükşen ve Osman Büyükşen sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Ağabeyi ile fotoğraf paylaşan Büşra Büyükşen şok bir anket yaptı. İşte ayrıntılar...