Son dakika: Müge Anlı’da Hasan Hüseyin Özkan cinayeti masaya yatırıldı. Cenazedeki detay dikkat çekti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuyla ekranlara gelmekte. Sezonun ilk konulardan birisi olarak Özkan çiftinin cinayeti 2018 yılında işlenen cinayetin detayları ve son gelişmeleri Müge Anlı'da yer alıyor. zmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde, başlarından tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan (54), son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreni öncesinde anne ve babalarının fotoğraflarını bir an olsun ellerinden bırakmayıp ağlayan, çiftin kızları Begüm Özkan ile Aysel Özkan, sık sık birbirlerinin gözyaşlarını sildi, teselli etmeye çalıştı. Çamlık Mahallesi'nde Selçuk - Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan market işleten Hasan Hüseyin Özkan ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, 2018 yılında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başlarına tabancayla birer el ateş edilerek öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren katil ya da katillerin, marketten bir şey almadıkları saptandı. Jandarma ekipleri, Özkan çiftinin iş yerindeki incelemelerinin ardından, yakındaki bir akaryakıt istasyonu ve başka bir marketinkiler başta olmak üzere yol üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden birer kopya aldı. Olayla ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Özkan çiftinin cinayeti ele alınıyor. Çifte cinayet aydınlatılmaya çalışılıyor. Müge Anlı cenaze namazındaki detaya dikkat çekti. Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Eylül 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'dan çifte cinayet olayında flaş cenaze namazı sorusu NE OLMUŞTU! 6 Aralık 2018 tarihinden İzmir Selçuk'ta meydana gelen olayda Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çifti öldürüldü. İlk belirlemelere göre çivili sopa ya da demir çubukla işlendiği öne sürülen cinayetin faili ise henüz ortaya çıkmadı. Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde 24 saat açık olan bir marketi işlettikleri öğrenilen çiftin öldürülme sebebi gizemini koruyor. Anne ve babasının gece saat 02.00'de öldürüldüğünü hatırlatan çiftin kızları Begüm Özkan, cinayetin faili olarak Mehmet Kubilay Özel'i işaret etti. Özel'in marketin yanındaki binada oturduğunu ifade eden genç kız, 'Kubilay sürekli ailenin içine sızmaya çalışıyordu. Ben onu kabul etmiyordum ama aileme bir şekilde kendisini kabul ettirmişti. Cinayet gecesi jandarma evindeki banyonun ıslak olduğunu ve sobanın yandığını söyledi' ifadelerini kullandı. Özel'in marketin yanındaki binada oturduğunu ifade eden genç kız, 'Kubilay sürekli ailenin içine sızmaya çalışıyordu. Ben onu kabul etmiyordum ama aileme bir şekilde kendisini kabul ettirmişti. Cinayet gecesi jandarma evindeki banyonun ıslak olduğunu ve sobanın yandığını söyledi' ifadelerini kullandı.