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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da Hasan Hüseyin Özkan cinayeti masaya yatırıldı! Cenazedeki detay dikkat çekti
Giriş Tarihi: 14.09.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 12:59

Son dakika: Müge Anlı'da Hasan Hüseyin Özkan cinayeti masaya yatırıldı! Cenazedeki detay dikkat çekti

Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Hasan Hüseyin Özkan cinayeti ele alınıyor. Çifte cinayet aydınlatılmaya çalışılıyor. Müge Anlı cenaze namazındaki detaya dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Müge Anlı’da Hasan Hüseyin Özkan cinayeti masaya yatırıldı. Cenazedeki detay dikkat çekti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuyla ekranlara gelmekte. Sezonun ilk konulardan birisi olarak Özkan çiftinin cinayeti 2018 yılında işlenen cinayetin detayları ve son gelişmeleri Müge Anlı'da yer alıyor.

Son dakika: Müge Anlı’da Hasan Hüseyin Özkan cinayeti masaya yatırıldı. Cenazedeki detay dikkat çekti

zmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde, başlarından tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan (54), son yolculuklarına uğurlandı.

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Son dakika: Müge Anlı’da Hasan Hüseyin Özkan cinayeti masaya yatırıldı. Cenazedeki detay dikkat çekti

Cenaze töreni öncesinde anne ve babalarının fotoğraflarını bir an olsun ellerinden bırakmayıp ağlayan, çiftin kızları Begüm Özkan ile Aysel Özkan, sık sık birbirlerinin gözyaşlarını sildi, teselli etmeye çalıştı.

Son dakika: Müge Anlı’da Hasan Hüseyin Özkan cinayeti masaya yatırıldı. Cenazedeki detay dikkat çekti

Çamlık Mahallesi'nde Selçuk - Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan market işleten Hasan Hüseyin Özkan ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, 2018 yılında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başlarına tabancayla birer el ateş edilerek öldürüldü.

Son dakika: Müge Anlı’da Hasan Hüseyin Özkan cinayeti masaya yatırıldı. Cenazedeki detay dikkat çekti

Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

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