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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da hayaller gerçek oldu! Vedat Alexander 33 yıl sonra bir ilki yaşadı
Giriş Tarihi: 21.09.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 11:12

Son dakika: Müge Anlı'da hayaller gerçek oldu! Vedat Alexander 33 yıl sonra bir ilki yaşadı

Son dakika haberi: Müge Anlı'ya katılan Alman vatandaşı Vedat Alexander, ailesine kavuştu. Bebekken terk edilen Vedat'ın hayat hikayesi herkesi ağlattı. 19 kardeşinin daha olduğunu öğrenen genç adam, 33 yıl sonra bir ilki yaşadı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Müge Anlı’da hayaller gerçek oldu! Ailesine kavuşan Vedat Alexander 33 yıl sonra bir ilki yaşadı
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Son dakika: Müge Anlı’da hayaller gerçek oldu! Ailesine kavuşan Vedat Alexander 33 yıl sonra bir ilki yaşadı

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Son dakika: Müge Anlı’da hayaller gerçek oldu! Ailesine kavuşan Vedat Alexander 33 yıl sonra bir ilki yaşadı

Alman vatandaşı olan Vedat Alexander, Müge Anlı'da ailesi buldu. 19 kardeşi olduğunu öğrenen genç adam büyük şaşkınlık yaşadı. Genç kadın önemli bir karar verdi. Vedat'ın hikayesi herkesi ağlattı.

Son dakika: Müge Anlı’da hayaller gerçek oldu! Ailesine kavuşan Vedat Alexander 33 yıl sonra bir ilki yaşadı

Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir'de cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen 35 yaşındaki Vedat, atv'deki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak gerçek anne ve babasını buldu.

Son dakika: Müge Anlı’da hayaller gerçek oldu! Ailesine kavuşan Vedat Alexander 33 yıl sonra bir ilki yaşadı

Vedat'ın babasının Ankara Beypazarı'nda yaşayan Adil Yaman, annesinin İzmir'de yaşayan Fatma Korhan olduğu ortaya çıktı.

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