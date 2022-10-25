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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da ilginç dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar
Giriş Tarihi: 25.10.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 11:24

Son dakika: Müge Anlı'da ilginç dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ilginç dolandırıcılık hikayesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvuran Tuğba ve Pınar, karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Arkadaşı tarafından tanıştığı Mustafa adlı kişiyle iki gün içinde sevgili olduklarını anlatan Tuba, kendini esnaf olarak tanıtan bu kişi yağ sattığını, kar ettiğini söyleyerek kar ortağı olmak için ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı. Müge ANlı'nın yeni bölümünde ise dolandırılan kadınlar ellerinde pankartlarla yayına çıkarken, iddiaların odağındaki ismi tanıyanlar tek tek canlı yayına bağlanıp konuştu.

Son dakika: Müge Anlı’da ilginç dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar

Son dakika haberleri: Tuğba Ve Pınar Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvurdular, iki kız kardeş karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia ediyor. Bir kuaförde makyöz olarak çalışan Tuba, arkadaşı tarafından tanıştığı Mustafa adlı kişiyle iki gün içinde sevgili olduklarını anlattı.

Son dakika: Müge Anlı’da ilginç dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar

Kendini esnaf olarak tanıtan bu kişi yağ sattığını, kar ettiğini söyleyerek iki kız kardeş de kar ortağı olmak için ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.

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Son dakika: Müge Anlı’da ilginç dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar

Tuba ve Pınar kardeşler 800 bin liraya yakın paralarının 2 ay içinde gittiğini söylediler.

Son dakika: Müge Anlı’da ilginç dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar

Tuğba Koçman, toptan yağ alıp satıyorum dediğini, kendisine aşık ettiğini evlenme hayallerinin olduğunu anlattı.

Müge Anlı'da ilginç dolandırılma hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar | Video

Son dakika: Müge Anlı’da ilginç dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar

27 YAŞINDAKİ TUBA HAYATINI MAHVEDEN İŞ TEKLİFİNİ NASIL ALDI?

Tanıştıkları gün lüks bir restaurantta yemeğe gittiklerini anlatan genç kadın, iki gün içinde sevgili olduk dedi.

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