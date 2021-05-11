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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da korkunç iddialar! Nezen Germiyen öldü! Lütfiye Gündüz kayıp...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 11:39

: 'da korkunç iddialar! öldü! kayıp...

haberleri... ekranlarından yayınlanan ile Tatlı Sert'te cinayeti ve 'ın kaybı araştırılıyor! Canlı yayına korkunç iddialar damga vurdu. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Müge Anlı'da korkunç iddialar! Nezen Germiyen öldü! Lütfiye Gündüz kayıp...

13 yaşında öldürülen cinayeti, 'ün bulunması için 'ya başvurmasıyla yeniden gündeme taşındı.

Son dakika: Müge Anlı'da korkunç iddialar! Nezen Germiyen öldü! Lütfiye Gündüz kayıp...

Hem 'in hem 'ün üzerlerinden para kazanılan kişiler tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

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Son dakika: Müge Anlı'da korkunç iddialar! Nezen Germiyen öldü! Lütfiye Gündüz kayıp...

cinayeti ve 'ün kaybında yıllar sonra şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Son dakika: Müge Anlı'da korkunç iddialar! Nezen Germiyen öldü! Lütfiye Gündüz kayıp...

Her iki kadının da çevresin de aynı insanların olması " ve Lüftiye Gündüz'ü aynı kişi mi öldürdü?" sorularına neden olurken; görgü tanıklarının ifadeleri şüpheleri artırdı.

Son dakika: Müge Anlı'da korkunç iddialar! Nezen Germiyen öldü! Lütfiye Gündüz kayıp...

Peki, nasıl öldü, kim tarafından öldürüldü? ve Nezen Germiyen'in bağlantısı nedir? İşte Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybına dair detaylar...

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