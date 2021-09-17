HaberlerYaşamSon dakika: Müge Anlı'da mucize gibi kavuşma! Gözyaşları sel olup aktı... 19 kardeşinin olduğunu öğrenmişti
Giriş Tarihi: 17.09.2021 12:31Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 12:32
Son dakika: Müge Anlı'da mucize gibi kavuşma! Gözyaşları sel olup aktı... 19 kardeşinin olduğunu öğrenmişti
Son dakika haberi: Müge Anlı faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiyor. Almanya'da yaşayan Vedat Alexander 33 yıl sonra ailesini buldu. 19 kardeşiyle canlı yayında hasret giderdi. İşte ayrıntılar...