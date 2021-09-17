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Giriş Tarihi: 17.09.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 12:32

Son dakika: Müge Anlı'da mucize gibi kavuşma! Gözyaşları sel olup aktı... 19 kardeşinin olduğunu öğrenmişti

Son dakika haberi: Müge Anlı faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiyor. Almanya'da yaşayan Vedat Alexander 33 yıl sonra ailesini buldu. 19 kardeşiyle canlı yayında hasret giderdi. İşte ayrıntılar...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Müge Anlı’da mucize gibi kavuşma! Gözyaşları sel olup aktı... 19 kardeşinin olduğunu öğrenmişti

Alman vatandaşı olan Vedat Alexander, Müge Anlı'da ailesi buldu. 19 kardeşi olduğunu öğrenen genç adam büyük şaşkınlık yaşadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bügünkü yayınında duygusal anlar yaşandı.

Son dakika: Müge Anlı’da mucize gibi kavuşma! Gözyaşları sel olup aktı... 19 kardeşinin olduğunu öğrenmişti

Alman vatandaşı olan Vedat Alexander ailesini bulmak için Müge Anlı'ya katıldı.

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Son dakika: Müge Anlı’da mucize gibi kavuşma! Gözyaşları sel olup aktı... 19 kardeşinin olduğunu öğrenmişti

Türk bir annesi olan Vedat'ın Türkiye'li bir kız arkadaşı olduktan sonra annesini aramak için Türkiye'ye gelmiş.

Son dakika: Müge Anlı’da mucize gibi kavuşma! Gözyaşları sel olup aktı... 19 kardeşinin olduğunu öğrenmişti

Ablası 3 yaşında, kendisi 2 yaşında iken İzmir'de bir cami önüne bırakılan Vedat ve ablası Hülya 33 yıl önce Almanya'ya evlatlık verilmiş.

Son dakika: Müge Anlı’da mucize gibi kavuşma! Gözyaşları sel olup aktı... 19 kardeşinin olduğunu öğrenmişti

33 yıl önce İzmir'in Konak ilçesinde Mersinli Camii önüne bırakılan iki kardeş için not bırakılarak terk edilmiş.

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