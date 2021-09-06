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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da şok! 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti...
Giriş Tarihi: 06.09.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 13:10

Son dakika: Müge Anlı'da şok! 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti...

Son dakika haberi: Müge Anlı'da herkesi şoke eden bir olay yaşandı. 21 yaşınki Kübra, 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Müge Anlı’da şok! 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti...

ATV'de milyonların takip ettiği Müge Anlı'ya katılan inslar birbirinden değişik hikayeleri ile gündeme geliyor. 3 Eylül Cuma günü yayınlanan programa katılan aile de 21 yaşındaki kızları Kübra'yı bulmak için yardım istedi.

Son dakika: Müge Anlı’da şok! 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti...

Amasya'da yaşayan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk, bir hafta önce ortadan kayboldu.

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Son dakika: Müge Anlı’da şok! 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti...

Telaşlanan Türk'ün ailesi Müge Anlı'nın programına katıldı. Genç kızın bulunmasını istedi.

Son dakika: Müge Anlı’da şok! 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti...

21 yaşındaki genç kızın 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtığı iddia edildi.

Son dakika: Müge Anlı’da şok! 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti...

Ülkü ve yaşlı adamın 8 yıldır birlikte oldukları ileri sürüldü. Stüdyodaki herkes şaştı kaldı.

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