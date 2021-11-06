Son dakika: Müge Anlı’da şok! Cesedin yanında cinsel ilişkiye girmişlerdi! O isim konuştu

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA ŞOK! CESEDİN YANINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLERDİ! O İSİM KONUŞTU Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Canlı yayında da şok ifadeler kullanmıştı! Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı. Kardeşi Mehmet Karahan'ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, sevgilisinin cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması için yıkadığını söylemişti. Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı. FOTOĞRAFLARINI ÇEKMiŞLER Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı. Sağlık sorunları için iki farklı muayene kaydı ortaya çıkan Karadağ'ın gerçekleri söylemediğini ifade eden Müge Anlı, bunların dışında akılalmaz olayların bilgisine ulaştı. Fatma Karadağ'ın sevgilisi Cemal Durmaz ile işbirliği içinde olduğunu kaydeden Müge Anlı, ilaç içirip çıplak fotoğrafını çektiği kadınlardan şantajla para aldıkları, birçok kişiye bu sebepten kredi çektirdikleri bilgisini paylaştı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ulaştığı bilgi ve belgelerin dışında canlı yayına katılan Fatma Karadağ'ın kızı ve damadı da annelerini suçladı. Babasının kahrından öldüğünü annesinin dayısının cinayetinde parmağı olduğunu söyleyen Rukiye Özgüvenç'i eşi Muammer Özgüvenç de doğruladı. Özgüvenç, kayınvalidesinin sevgilisi Cemal Durmaz'a evliyken kaçtığını, ikilinin beraber dolandırıcılık yaptığını ve ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Mehmet Karahan'ın cenazesinin nerede olduğunu bildiğini kaydetti. Tarlada bulanan kafatası incelemeye alındığı belirtilerken, talihsiz adamın yakınlarından DNA eşleştirmesi için kan örneği alındığı ifade edildi. Fatma Karadağ canlı yayında da şok ifadeler kullanmıştı: 'KARDEŞİMİN CESEDİ TUVALETTEYKEN' 'Kardeşimin ölüsü tuvaletteyken beni cinsel ilişkiye zorladı. Ama sesimi çıkaramadım. Çünkü ağzıma yastıklar dayadı. SOĞUK SUYUN ALTINDA! Soğuk suyun altında da kaldım. Burnumu ve dudaklarımı patlattı...' Fatma Karadağ, kardeşinin sevgilisi ve iki arkadaşı tarafından üzüm bağına gömüldüğünü iddia etmişti... Şüpheli sevgilinin arkadaşı konuştu! İşte çarpıcı ayrıntılar... Müge Anlı'da DJ Gezgin cinayeti olayında art arda şok açıklamalar! Cenazeyi traktörle oraya mı gömdüler?