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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da şok ifadeler: Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı
Giriş Tarihi: 01.11.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 15:57

Son dakika: Müge Anlı'da şok ifadeler: Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı

Son dakika haberi: Müge Anlı'da DJ Mehmet Karahan olayı masaya yatırıldı. Abla Fatma Karadağ, bugünkü canlı yayında şok ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Müge Anlı’da şok ifadeler: Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA ŞOK İFADELER: CESEDİN YANINDA CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI

Son dakika: Müge Anlı’da şok ifadeler: Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı

Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Bugünkü canlı yayında da şok ifadeler kullandı...

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Son dakika: Müge Anlı’da şok ifadeler: Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı

Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı.

Son dakika: Müge Anlı’da şok ifadeler: Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı

Kardeşi Mehmet Karahan'ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, sevgilisinin cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması için yıkadığını söylemişti.

Son dakika: Müge Anlı’da şok ifadeler: Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı

Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.

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