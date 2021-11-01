Son dakika: Müge Anlı’da şok ifadeler: Cesedin yanında cinsel ilişkiye zorladı

Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Bugünkü canlı yayında da şok ifadeler kullandı...