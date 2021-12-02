Son dakika: Müge Anlı'da şok olay! Türkücü Cüneyt Demiral stüdyoya otomobille geldi... Safiye Çallı şok geçirdi

Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında 'dolandırıcı' olarak tanınan Cüneyt Demiral 80 bin lirayı elden teslim etti bir de araba getirdi! Türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral'ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını ileri süren Safiye Çallı, Müge Anlı ve ekibinden 'dolandırıldım, paramı istiyorum' diyerek yardım istedi. Evlilik vaadiyle iki evini ve parasını kaptıran Safiye Hanım'ın iddialarının ardından türkücü Cüneyt Demiral, sözünü tuttu. Safiye Çallı'dan aldığı paralar ve bir de arabayla stüdyoya gelen Cüneyt Demiral, Müge Anlı canlı yayında noter aracı devretti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...