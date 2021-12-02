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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da şok olay! Türkücü Cüneyt Demiral stüdyoya otomobille geldi... Safiye Çallı şok geçirdi
Giriş Tarihi: 02.12.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 13:55

Son dakika: Müge Anlı'da şok olay! Türkücü Cüneyt Demiral stüdyoya otomobille geldi... Safiye Çallı şok geçirdi

Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında 'dolandırıcı' olarak tanınan Cüneyt Demiral 80 bin lirayı elden teslim etti bir de araba getirdi! Türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral'ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını ileri süren Safiye Çallı, Müge Anlı ve ekibinden 'dolandırıldım, paramı istiyorum' diyerek yardım istedi. Evlilik vaadiyle iki evini ve parasını kaptıran Safiye Hanım'ın iddialarının ardından türkücü Cüneyt Demiral, sözünü tuttu. Safiye Çallı'dan aldığı paralar ve bir de arabayla stüdyoya gelen Cüneyt Demiral, Müge Anlı canlı yayında noter aracı devretti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Müge Anlı’da şok olay! Türkücü Cüneyt Demiral stüdyoya otomobille geldi... Şafiye Çallı şok geçirdi

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA ŞOK OLAY! TÜRKÜCÜ CÜNEYT DEMİRAL STÜDYOYA OTOMOBİLLE GELDİ... ŞAFİYE ÇALLI ŞOK GEÇİRDİ

Son dakika: Müge Anlı’da şok olay! Türkücü Cüneyt Demiral stüdyoya otomobille geldi... Şafiye Çallı şok geçirdi

Müge Anlı'da 'dolandırıcı' iddiasıyla gündeme gelen Cüneyt Demiral 80 bin lirayı elden teslim etti bir de araba verdi! Safiye Çallı hem hayallerinden hem de parasından olmuştu...

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Son dakika: Müge Anlı’da şok olay! Türkücü Cüneyt Demiral stüdyoya otomobille geldi... Şafiye Çallı şok geçirdi

Ankara'da yaşayan 47 yaşındaki Safiye Çallı, 23 Mart 2021 tarihinde geçimsizlik sebebiyle 25 yıllık evliliğini noktaladı.

Son dakika: Müge Anlı’da şok olay! Türkücü Cüneyt Demiral stüdyoya otomobille geldi... Şafiye Çallı şok geçirdi

Eşinden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan türkücü olduğu için takipleştiği evli ve kendisinden 15 yaş küçük Cüneyt Demiral ile görüşmeye başladı.

Son dakika: Müge Anlı’da şok olay! Türkücü Cüneyt Demiral stüdyoya otomobille geldi... Şafiye Çallı şok geçirdi

Yaşını ve evliliğini Safiye Çallı'dan gizleyen Demiral, bu süre içinde işsizliğini bahane ederek para istemeye başladı.

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