HaberlerYaşamSon dakika: Müge Anlı'da şok yüzleşme! Eşinin üst devresine kaçmıştı: Kocamda telefon yoktu, abi diyordum aşık oldum
Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:01Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 11:10
Son dakika: Müge Anlı'da şok yüzleşme! Eşinin üst devresine kaçmıştı: Kocamda telefon yoktu, abi diyordum aşık oldum
Son dakika haberi: Müge Anlı'da şok bir yüzleşme yaşandı. Emirhan Demirok, eşi Birsen Demirok'un asker arkadaşını iddia edip Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti! Günlerdir aranan genç kadın stüdyoya geldi. Sözleri ise herkesi şaşırttı... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...