Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da şok yüzleşme! Eşinin üst devresine kaçmıştı: Kocamda telefon yoktu, abi diyordum aşık oldum
Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 11:10

Son dakika: Müge Anlı'da şok yüzleşme! Eşinin üst devresine kaçmıştı: Kocamda telefon yoktu, abi diyordum aşık oldum

Son dakika haberi: Müge Anlı'da şok bir yüzleşme yaşandı. Emirhan Demirok, eşi Birsen Demirok'un asker arkadaşını iddia edip Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti! Günlerdir aranan genç kadın stüdyoya geldi. Sözleri ise herkesi şaşırttı... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Müge Anlı’da şok yüzleşme! Eşinin üst devresine kaçmıştı: Kocamda telefon yoktu, abi diyordum aşık oldum

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA ŞOK YÜZLEŞME! EŞİNİN ÜST DEVRESİNE KAÇMIŞTI: KOCAMDA TELEFON HATTI YOKTU, ABİ DİYORDUM AŞIK OLDUM

Müge Anlı'ya katılan Emirhan Demirok isimli askerin anlattıkları damga vurdu.

Son dakika: Müge Anlı’da şok yüzleşme! Eşinin üst devresine kaçmıştı: Kocamda telefon yoktu, abi diyordum aşık oldum

Eşinin üst devresine kaçtığını öne süren Demirok, canlı yayında hüngür hüngür ağlayıp "Dön, ben her şeye razıyım, dön" diyerek kaçan eşine geri dönmesi için yalvardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Müge Anlı’da şok yüzleşme! Eşinin üst devresine kaçmıştı: Kocamda telefon yoktu, abi diyordum aşık oldum

Isparta'da askere gittikten sonra 2 buçuk yıllık eşiyle konuşmak isteyen Emirhan Demirok, 10 gün sonra terhis olacak arkadaşından telefonunu rica etti.

Son dakika: Müge Anlı’da şok yüzleşme! Eşinin üst devresine kaçmıştı: Kocamda telefon yoktu, abi diyordum aşık oldum

Telefonunu kullandığı asker arkadaşının eşinin aklına girdiğini söyleyen Demirok, izne gittiğinde eşinin kaçmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Son dakika: Müge Anlı’da şok yüzleşme! Eşinin üst devresine kaçmıştı: Kocamda telefon yoktu, abi diyordum aşık oldum

Müge Anlı'nın, "Senin eşin de her arayanla ne konuşuyorsa?" sözlerine karşın üzüntüsünü gizlemeyen Demirok, "Benim eşim öyle bir insan değildi." diyerek canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

SON DAKİKA