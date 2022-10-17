Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı’da şoke eden cinayet! Sokak ortasında kurşun yağmuru: Kar maskeli katil kim?

Giriş Tarihi: 17.10.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 15:42

Son dakika: Müge Anlı’da şoke eden cinayet! Sokak ortasında kurşun yağmuru: Kar maskeli katil kim?

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Eskişehir'de sokak ortasında 5 kurşunla öldürülen Mehmet Topaloğlu cinayeti ele alındı. Mehmet Topaloğlu cinayetinde ailenin şüphelendiği isimlerden Ahmet Çetin, katilin kar maskeli olduğunu öne sürerken, Müge Anlı "Kar maskeli katil" iddialarına inanmadığını söyledi. Cinayet tanığı Ahmet Çetin'in açıklamaları ise filmleri aratmayacak cinsten... İşte Müge Anlı'da ele alınan Mehmet Topaloğlu cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları...