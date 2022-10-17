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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı’da şoke eden cinayet! Sokak ortasında kurşun yağmuru: Kar maskeli katil kim?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 15:42

Son dakika: Müge Anlı’da şoke eden cinayet! Sokak ortasında kurşun yağmuru: Kar maskeli katil kim?

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Eskişehir'de sokak ortasında 5 kurşunla öldürülen Mehmet Topaloğlu cinayeti ele alındı. Mehmet Topaloğlu cinayetinde ailenin şüphelendiği isimlerden Ahmet Çetin, katilin kar maskeli olduğunu öne sürerken, Müge Anlı "Kar maskeli katil" iddialarına inanmadığını söyledi. Cinayet tanığı Ahmet Çetin'in açıklamaları ise filmleri aratmayacak cinsten... İşte Müge Anlı'da ele alınan Mehmet Topaloğlu cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Müge Anlı’da şoke eden cinayet! Sokak ortasında kurşun yağmuru: Kar maskeli katil kim?

Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mehmet Topaloğlu cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika: Müge Anlı’da şoke eden cinayet! Sokak ortasında kurşun yağmuru: Kar maskeli katil kim?

Eskişehir'de yaşayan Mehmet Topaloğlu, sokak ortasında kar maskeli olduğu iddia edilen bir şahsın silahlı saldırısında öldürüldü.

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Son dakika: Müge Anlı’da şoke eden cinayet! Sokak ortasında kurşun yağmuru: Kar maskeli katil kim?

Aile, cinayetin çözülmesi için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bunun üzerine Eskişehir'de cinayetin işlendiği köye giden Müge Anlı ve ekibi, Mehmet Topaloğlu cinayetinde ailenin şüphelendiği isimlerden Ahmet Çetin ile konuştu.

Son dakika: Müge Anlı’da şoke eden cinayet! Sokak ortasında kurşun yağmuru: Kar maskeli katil kim?

"KAR MASKELİYDİ"

Olay günü yaşananları anlatan Ahmet Çetin, "Olay günü ben evimin oradan arabamı almaya doğru ağıla doğru gidiyordum. Mehmet'in olayında siyah kapı ile beton direk arasında ben o hizadayken şahıs bahçe duvarının dibinden ateş ederek atladı.

Son dakika: Müge Anlı’da şoke eden cinayet! Sokak ortasında kurşun yağmuru: Kar maskeli katil kim?

Hiç durmadan ateş etti. Yaklaşık 150 metre dere yatağına doğru kovaladım. 70-80 kilo aralarında 1,70-1,80 boyları arasında Kar maskeliydi." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da Mehmet Topaloğlu cinayetinde katil kim? Cinayet tanığından film gibi açıklamalar... | Video

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