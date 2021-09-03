HaberlerYaşamSon dakika: Müge Anlı'da akılalmaz olay! 21 yaşındaki Kübra 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile kaçtı
Giriş Tarihi: 03.09.2021 15:44Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 16:39
Son dakika: Müge Anlı'da akılalmaz olay! 21 yaşındaki Kübra 60 yaşındaki ortaokul öğretmeni ile kaçtı
Son dakika haberi: Müge Anlı sezona hızla başladı. Amasya'da 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk sırra kadem bastı. Genç kızın, 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtığı iddia edildi. Ülkü'nün ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı! İşte ayrıntılar...