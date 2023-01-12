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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'daki 'çökelekçi' iddiasında yeni gelişme! Yayın ihbar kabul edildi: O isim ilk kez konuştu...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 12:52

Son dakika: Müge Anlı'daki 'çökelekçi' iddiasında yeni gelişme! Yayın ihbar kabul edildi: O isim ilk kez konuştu...

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kayıp kadının eşinin akrabası Mustafa Gökçe, "Tayfun Gökçe, annesi Arife Gökçe'yi hıdırellez festivalinde başka bir erkekle yakalayıp dövdü" ifadelerini kullanırken, yayın ihbar kabul edildi ve 'çökelekçi' olarak bilinen Ahmet Çinkılıç ile Mustafa Gökçe Ataköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifade verdi. Yaklaşık 2,5 saat ifade vermesinin ardından 'çökelekçi' Ahmet, sessizliğini bozarak Müge Anlı ekibine konuştu. İşte detaylar...

Son dakika: Müge Anlı’daki ’çökelekçi’ iddiasında yeni gelişme! Yayın ihbar kabul edildi: O isim ilk kez konuştu...

Son dakika haberleri: ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Müge Anlı’daki ’çökelekçi’ iddiasında yeni gelişme! Yayın ihbar kabul edildi: O isim ilk kez konuştu...

Müge Anlı, dünkü yayında Arife Gökçe olayını yeniden ele aldı. Müge Anlı, kayıp kadının eşi Fikri Bey'in akrabası olan Mustafa Gökçe'nin kendilerine yaptığı açıklamaları paylaştı.

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Son dakika: Müge Anlı’daki ’çökelekçi’ iddiasında yeni gelişme! Yayın ihbar kabul edildi: O isim ilk kez konuştu...

"YAKALAYAN GÖREN VAR"

Buna göre Mustafa Gökçe, "Tayfun annesini hıdırellez festivalinde bir erkekle yakaladığı için dövdü. Annesine meydan dayağı attı. Yalan söylüyorlar. Yakalayan gören kişiler de var" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Müge Anlı’daki ’çökelekçi’ iddiasında yeni gelişme! Yayın ihbar kabul edildi: O isim ilk kez konuştu...

FİKRİ GÖKÇE: ŞAHİTLERİ VAR MI?

Arife Gökçe'nin eşi ve oğlu ise bu iddiayı yalanladı. Arife Gökçe'nin eşi Fikri Bey, "Kesinlikle yalan bunu söyleyen kişiler ailemizin peşindeler. Kanıtları, şahitleri var mı?" diye çıkıştı.

Son dakika: Müge Anlı’daki ’çökelekçi’ iddiasında yeni gelişme! Yayın ihbar kabul edildi: O isim ilk kez konuştu...

Yayının ardından hem çökelekçi olarak bilinen Ahmet Çinkılıç ve Mustafa Gökçe ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

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