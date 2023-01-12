Son dakika: Müge Anlı’daki ’çökelekçi’ iddiasında yeni gelişme! Yayın ihbar kabul edildi: O isim ilk kez konuştu...

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kayıp kadının eşinin akrabası Mustafa Gökçe, "Tayfun Gökçe, annesi Arife Gökçe'yi hıdırellez festivalinde başka bir erkekle yakalayıp dövdü" ifadelerini kullanırken, yayın ihbar kabul edildi ve 'çökelekçi' olarak bilinen Ahmet Çinkılıç ile Mustafa Gökçe Ataköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifade verdi. Yaklaşık 2,5 saat ifade vermesinin ardından 'çökelekçi' Ahmet, sessizliğini bozarak Müge Anlı ekibine konuştu. İşte detaylar...