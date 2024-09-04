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Giriş Tarihi: 04.09.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 13:26

SON DAKİKA! Müge Anlı'da gündem olmuştu! Üfürükçü hakkında kan donduran suçlamalar: Soyunmamı istedi...

Son dakika haberleri: ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Osmaniye'de evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük, programın gündemine oturdu. Seyircileri ekrana kilitleyen olayda Sebile Yörük, yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı tanıştığı üfürükçü Mustafa Samagan'ın getirdiği suyu içtikten sonra eşi Mehmet Yörük'ün öldüğünü itiraf etti. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, Mehmet Yörük'ün mezarının tekrar açılacağını aktarırken, programa bağlanan tanıkların üfürükçü hakkındaki suçlamaları ise kan dondurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA! Müge Anlı’da gündem olmuştu! Üfürükçü hakkında kan donduran suçlamalar: Soyunmamı istedi...

ATV'nin büyük bir merakla beklenen ve sezona hızlı bir giriş yapan programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de yaşayan ve içtiği çorbanın ardından hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA! Müge Anlı’da gündem olmuştu! Üfürükçü hakkında kan donduran suçlamalar: Soyunmamı istedi...

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

İddiaya göre; Sebile Yörük yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı üfürükçü Mustafa Samagan ile tanıştı. Konuşulanlar korkunçtu. Mustafa Samagan, Sebile Yörük'ün çıplak fotoğraflarını çekti.

FOTOĞRAF: MUSTAFA SAMAGAN

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SON DAKİKA! Müge Anlı’da gündem olmuştu! Üfürükçü hakkında kan donduran suçlamalar: Soyunmamı istedi...

Sözde üfürükçünün zaten evli olan Sebile Yörük'e "benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" şeklinde şantaj yaptığı öne sürüldü.

SON DAKİKA! Müge Anlı’da gündem olmuştu! Üfürükçü hakkında kan donduran suçlamalar: Soyunmamı istedi...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sorularına cevap veren Sebile, iddiaları doğruladı.

FOTOĞRAF: MEHMET YÖRÜK

SON DAKİKA! Müge Anlı’da gündem olmuştu! Üfürükçü hakkında kan donduran suçlamalar: Soyunmamı istedi...

Çok geçmeden cinayet itirafı da geldi. Mehmet Yörük'ün hastalığının Mustafa Samagan'ın getirdiği sular sonrasında ilerlediğini anlatan Sebile cinayetin detaylarını da anlattı.

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