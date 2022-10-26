Son dakika: Müge Anlı’daki yağ dolandırıcılığı zinciri büyüyor! “Akın akın geliyorlar, stüdyoda yer kalmadı”

"235 BİN TL DOLANDIRILDIM"

Canlı yayına bağlanan başka bir mağdur Tuğba Hanım ise, "Mustafa beni mart ayında 235 bin TL dolandırdı. Benim personelimin de bu işte rolü var, onun adı da Melisa. Ece'yle birlikte yapıyorlar." ifadelerini kullandı.