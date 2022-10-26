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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı’daki yağ dolandırıcılığı zinciri büyüyor! “Akın akın geliyorlar, stüdyoda yer kalmadı”
Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 11:36

Son dakika: Müge Anlı’daki yağ dolandırıcılığı zinciri büyüyor! “Akın akın geliyorlar, stüdyoda yer kalmadı”

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen 'yağ dolandırıcılığı' zinciri büyüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; dolandırılan kadınlar ellerinde pankartlarla yayına çıkmış, iddiaların odağındaki ismi tanıyanlar tek tek canlı yayına bağlanıp konuşmuştu. Müge Anlı ve ekibi yeni bölümde ise dolandırıcılık zincirinin bir şehre daha sıçradığını tespit etti. Saadet zincirini aşan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, "Akın akın geliyorlar, stüdyoda yer kalmadı" dedi.

Son dakika: Müge Anlı’daki yağ dolandırıcılığı zinciri büyüyor! “Akın akın geliyorlar, stüdyoda yer kalmadı”

Son dakika haberleri: ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen 'yağ dolandırıcılığı' zincirinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika: Müge Anlı’daki yağ dolandırıcılığı zinciri büyüyor! “Akın akın geliyorlar, stüdyoda yer kalmadı”

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde dolandırılan kadınlar ellerinde pankartlarla yayına çıkarken, iddiaların odağındaki ismi tanıyanlar tek tek canlı yayına bağlanıp konuştu.

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Son dakika: Müge Anlı’daki yağ dolandırıcılığı zinciri büyüyor! “Akın akın geliyorlar, stüdyoda yer kalmadı”

Programa bağlanan mağdurlardan biri, "15 bin lira gönderdim. Beni aradı, 'Gümrüğe mal gelmiş, bana 5 bin 600 dolar gönder' dedi." dedi.

Müge Anlı'da ilginç dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar | Video

Son dakika: Müge Anlı’daki yağ dolandırıcılığı zinciri büyüyor! “Akın akın geliyorlar, stüdyoda yer kalmadı”

"235 BİN TL DOLANDIRILDIM"

Canlı yayına bağlanan başka bir mağdur Tuğba Hanım ise, "Mustafa beni mart ayında 235 bin TL dolandırdı. Benim personelimin de bu işte rolü var, onun adı da Melisa. Ece'yle birlikte yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Müge Anlı’daki yağ dolandırıcılığı zinciri büyüyor! “Akın akın geliyorlar, stüdyoda yer kalmadı”

"1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE..."

Bir başka hanımefendi de "Benim eşime kredi çektirdi. 'Yağ şeker işi yapıyoruz.' diye evi sattırdı. Eniştemi dolandırdı. 3 tane arabasını sattı. 1 milyon liranın üzerinde… Bunun gibi Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birçok suç duyurusu var." dedi.

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