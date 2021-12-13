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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'ya katılmıştı! Serkan Kıyak canına kıydı... Kız kardeşi gözyaşları içerisinde anlattı
Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:57

Son dakika: Müge Anlı'ya katılmıştı! Serkan Kıyak canına kıydı... Kız kardeşi gözyaşları içerisinde anlattı

Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programına katılan Serkan Kıyak, eşine evine dön çağrısı yapmıştı. Dün gelen haber herkesi yıktı. Serkan Kıyak, evinde canına kıydı. Acı haberle yasa boğulan Kıyak'ın kardeşi Müge Anlı canlı yayına telefonla bağlandı. Gözyaşları içerisinde ağabeyiyle olan son konuşmasını anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Müge Anlı’ya katılmıştı! Serkan Kıyak canına kıydı... Kız kardeşi gözyaşları içerisinde anlattı

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'YA KATILMIŞTI! SERKAN KIYAK CANINA KIYDI... KIZ KARDEŞİ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ANLATTI

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Serkan Kıyak, canına kıydı. Acı haber sevenlerini yıktı. Kız kardeşi Müge Anlı canlı yayınana bağlandı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Müge Anlı’ya katılmıştı! Serkan Kıyak canına kıydı... Kız kardeşi gözyaşları içerisinde anlattı

"BUGÜN SERKAN'LA PROGRAMA ÇIKACAKTIK"

Serkan Kıyak'ın evinde intihar etmesiyle ilgili bugünkü canlı yayınında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi:

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Son dakika: Müge Anlı’ya katılmıştı! Serkan Kıyak canına kıydı... Kız kardeşi gözyaşları içerisinde anlattı

"Dün çok üzücü bir haber aldım. Hepimiz onu çok sevmiştik.

Son dakika: Müge Anlı’ya katılmıştı! Serkan Kıyak canına kıydı... Kız kardeşi gözyaşları içerisinde anlattı

Buradan gittikten sonra eşiyle barışma çabalarını sürdürmüş ama ret cevabı almış.

Son dakika: Müge Anlı’ya katılmıştı! Serkan Kıyak canına kıydı... Kız kardeşi gözyaşları içerisinde anlattı

Çocuğunu ablasına bırakıp hayatına son vermiş. Geçen haberlerde evde ölü olarak bulunuyor ama soruşturmalar sürüyor.

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