HaberlerYaşamSon dakika: Müge Anlı'ya katılmıştı! Serkan Kıyak canına kıydı... Kız kardeşi gözyaşları içerisinde anlattı
Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:53Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:57
Son dakika: Müge Anlı'ya katılmıştı! Serkan Kıyak canına kıydı... Kız kardeşi gözyaşları içerisinde anlattı
Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programına katılan Serkan Kıyak, eşine evine dön çağrısı yapmıştı. Dün gelen haber herkesi yıktı. Serkan Kıyak, evinde canına kıydı. Acı haberle yasa boğulan Kıyak'ın kardeşi Müge Anlı canlı yayına telefonla bağlandı. Gözyaşları içerisinde ağabeyiyle olan son konuşmasını anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...