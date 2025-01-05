SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi üssü Menteşe olan sarsıntı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kandilli ve AFAD verileri paylaştı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte Muğla deprem detayları