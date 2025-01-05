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SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
20:55
SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Muğla deprem son dakika haberleriyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de üst üste yaşanan sarsıntıların ardından Muğla'da yaşanan sarsıntıyla bölge sakinleri detayları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle sorgulamaya başladı. İşte, 5 Ocak Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte deprem şiddeti, büyüklüğü ve merkez üssü...