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SON DAKİKA: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 24.12.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
19:14
SON DAKİKA: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla deprem merkez üssü ve şiddeti
Muğla deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile paylaşılan bilgiler gündemde. Bölge sakinleri sarsıntıyı hissettikleri anda araştırmalara hız kazandırıyor. İşte, Muğla deprem merkez üssü, şiddeti ve büyüklüğü ile son depremler listesi...