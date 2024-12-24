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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 24.12.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:14

SON DAKİKA: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla deprem merkez üssü ve şiddeti

Muğla deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile paylaşılan bilgiler gündemde. Bölge sakinleri sarsıntıyı hissettikleri anda araştırmalara hız kazandırıyor. İşte, Muğla deprem merkez üssü, şiddeti ve büyüklüğü ile son depremler listesi...

SON DAKİKA: Muğla’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla deprem merkez üssü ve şiddeti

Muğla'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde gibi sorular AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yöneltiliyor. Sarsıntının bilgileri paylaşıldı. İşte, Muğla deprem hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA: Muğla’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla deprem merkez üssü ve şiddeti

SON DAKİKA: MUĞLA'DA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Muğla Menteşe merkez üssünde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte depreme dair detaylar...

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SON DAKİKA: Muğla’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla deprem merkez üssü ve şiddeti

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Menteşe (Muğla)

Tarih:2024-12-24 Saat:19:00:20 TSİ

Derinlik:8.74 km

SON DAKİKA: Muğla’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla deprem merkez üssü ve şiddeti

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Muğla’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla deprem merkez üssü ve şiddeti

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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