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Son dakika: Muğla'da fuhuş operasyondu: 'Kızımız evinizi temizlik için hazır'
Giriş Tarihi: 14.05.2022 13:39
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
13:51
Son dakika: Muğla'da fuhuş operasyondu: 'Kızımız evinizi temizlik için hazır'
Son dakika haberi: Muğla'da, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Son model araçlarımız geldi', 'Kızımız evinizi temizlik için hazır' diyerek, şifreli konuştuğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.