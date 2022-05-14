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Haberler Yaşam Son dakika: Muğla'da fuhuş operasyondu: 'Kızımız evinizi temizlik için hazır'
Giriş Tarihi: 14.05.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 13:51

Son dakika: Muğla'da fuhuş operasyondu: 'Kızımız evinizi temizlik için hazır'

Son dakika haberi: Muğla'da, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Son model araçlarımız geldi', 'Kızımız evinizi temizlik için hazır' diyerek, şifreli konuştuğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Son dakika: Muğla’da fuhuş operasyondu: ’Kızımız evinizi temizlik için hazır’

SON DAKİKA: MUĞLA'DA FUHUŞ OPERASYONDU: 'KIZIMIZ EVİNİZİ TEMİZLİK İÇİN HAZIR'

Son dakika: Muğla’da fuhuş operasyondu: ’Kızımız evinizi temizlik için hazır’

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

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Son dakika: Muğla’da fuhuş operasyondu: ’Kızımız evinizi temizlik için hazır’

Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, "Çok para kazanacaksınız" diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları tespit edildi.

Son dakika: Muğla’da fuhuş operasyondu: ’Kızımız evinizi temizlik için hazır’

Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarının çekildiği ve ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi.

Son dakika: Muğla’da fuhuş operasyondu: ’Kızımız evinizi temizlik için hazır’

Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı da belirlendi.

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