SON DAKİKA | Muğla’da teknede tecavüz girişimi: Kaptan, 15 yaşındaki kızı…

Arkadaşıyla birlikte alkol almakta olan Kemal G. ise iddiaya göre E.M.'nin paydosuna izin vermedi ve yanına durması için zorladı. İçtiği içkiden zorla E.M.'ye de uzatan Kemal G., yanındaki arkadaşının ayrılmasıyla E.M.'yi taciz etmeye başladı.