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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Muğla’da teknede tecavüz girişimi: Kaptan, 15 yaşındaki kızı…
Giriş Tarihi: 17.10.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 15:58

SON DAKİKA | Muğla’da teknede tecavüz girişimi: Kaptan, 15 yaşındaki kızı…

Son dakika: Muğla'da iğrenç bir olay yaşandı. İddialara göre tekne kaptanı Kemal G., 15 yaşındaki kız çocuğu E.M'ye tecavüz etmeye kalkıştı. İşte son dakika haberinin detayları

SON DAKİKA | Muğla’da teknede tecavüz girişimi: Kaptan, 15 yaşındaki kızı…

Son dakika: Muğla Akyaka'da bir tur teknesinde güverte elemanı olarak çalışan Meryem Güngör'ün (24) sosyal medyadan duyurduğu olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti.

SON DAKİKA | Muğla’da teknede tecavüz girişimi: Kaptan, 15 yaşındaki kızı…

Okul harçlığını çıkarabilmek için hafta sonları tur teknesinde çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu E.M., gece saatlerinde güvertedeki işlerini bitirdikten sonra paydos izni için tekne kaptanı Kemal G.'nin yanına gitti.

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SON DAKİKA | Muğla’da teknede tecavüz girişimi: Kaptan, 15 yaşındaki kızı…

Arkadaşıyla birlikte alkol almakta olan Kemal G. ise iddiaya göre E.M.'nin paydosuna izin vermedi ve yanına durması için zorladı. İçtiği içkiden zorla E.M.'ye de uzatan Kemal G., yanındaki arkadaşının ayrılmasıyla E.M.'yi taciz etmeye başladı.

SON DAKİKA | Muğla’da teknede tecavüz girişimi: Kaptan, 15 yaşındaki kızı…

Lüks teknede adeta dehşeti yaşayan 15 yaşındaki kız, soluğu Akyaka'da yer alan jandarma karakolunda aldı.

SON DAKİKA | Muğla’da teknede tecavüz girişimi: Kaptan, 15 yaşındaki kızı…

Sözlü ifadesinin ardından tekrar iskeleye dönen kıza ise iskelede başka bir teknede çalışan Meryem Güngör sahip çıktı. Genç kızla birlikte şehiriçindeki bir polis merkezine doğru yola çıkan Güngör, E.M.'yi polis merkezinde bulunan ailesine teslim ederek iskeleye geri döndü.

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