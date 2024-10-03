Giriş Tarihi: 03.10.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
06:42
SON DAKİKA: Münevver Karabulut cinayetinde kritik gün! Cem Garipoğlu’nun mezarındaki 10 yıllık sır perdesi aralanıyor
Son dakika haberi: İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni Etiler'de bir çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde yaşamına son vermesiyle ortaya çıkan tartışmalar bugün nihayete eriyor. Garipoğlu'nun mezarı açılacak ve aile bireyleriyle DNA eşleştirmesi yapılacak