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Giriş Tarihi: 03.10.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 06:42

SON DAKİKA: Münevver Karabulut cinayetinde kritik gün! Cem Garipoğlu’nun mezarındaki 10 yıllık sır perdesi aralanıyor

Son dakika haberi: İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni Etiler'de bir çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde yaşamına son vermesiyle ortaya çıkan tartışmalar bugün nihayete eriyor. Garipoğlu'nun mezarı açılacak ve aile bireyleriyle DNA eşleştirmesi yapılacak

Oğuzhan UYSAL
SON DAKİKA: Münevver Karabulut cinayetinde kritik gün! Cem Garipoğlu’nun mezarındaki 10 yıllık sır perdesi aralanıyor

Son dakika haberi: İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni Etiler'de bir çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te cezaevinde yaşamına son verdi.

SON DAKİKA: Münevver Karabulut cinayetinde kritik gün! Cem Garipoğlu’nun mezarındaki 10 yıllık sır perdesi aralanıyor

Aradan geçen yıllara rağmen başta Karabulut Ailesi olmak üzere tüm kamuoyu intiharı şüpheli buldu ve mezarın açılmasını talep etti.

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SON DAKİKA: Münevver Karabulut cinayetinde kritik gün! Cem Garipoğlu’nun mezarındaki 10 yıllık sır perdesi aralanıyor

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılıp açılmamasıyla ilgili son kararını geçtiğimiz günlerde vermişti.

SON DAKİKA: Münevver Karabulut cinayetinde kritik gün! Cem Garipoğlu’nun mezarındaki 10 yıllık sır perdesi aralanıyor

Savcılık, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verdi.

SON DAKİKA: Münevver Karabulut cinayetinde kritik gün! Cem Garipoğlu’nun mezarındaki 10 yıllık sır perdesi aralanıyor

Savcılık, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na fethi kabir işlemi yapılması için talimat yazısı gönderdi.

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