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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede! Yeni detaylar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:50

SON DAKİKA: Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede! Yeni detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberi: Türkiye, samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz ve kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal'ı konuştu. Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz aynı hapishaneye nakledilmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
SON DAKİKA: Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz’in katili aynı hapishanede! Yeni detaylar ortaya çıktı

SON DAKİKA: MÜSLÜME'NİN DEDESİ HASAN YAĞAL İLE BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ AYNI HAPİSHANEDE! YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

SON DAKİKA: Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz’in katili aynı hapishanede! Yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i (28) öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik odalara konuldu.

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SON DAKİKA: Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz’in katili aynı hapishanede! Yeni detaylar ortaya çıktı

Boz ve Yağal, diğer hükümlülerin zarar vermemesi için havalandırmaya da ayrı ayrı çıkarılıyor.

SON DAKİKA: Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz’in katili aynı hapishanede! Yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi.

SON DAKİKA: Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz’in katili aynı hapishanede! Yeni detaylar ortaya çıktı

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım günü kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır'a getirilerek aynı cezaevine kondu.

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