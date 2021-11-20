Son dakika: Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi sarstı! Müslüme bebek son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü herkesi derinden sarstı. Sır bir şekilde yaşamını yitiren Müslüme'nin cenazesini, toruyla ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal'ın yıkadığı öğrenilirken, küçük kızın ikindi namazını müteakip Karaman Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Küçük kız son yolculuğuna uğurlandı! Abla Nurcan Özcan, "Müslüme Türkiye'nn canıydı. Herkes çok umut etti canlı bulunsun diye ama nasip olmadı. Allah'ım sevdiğini çabuk yanına alıyormuş. Melek oldu gitti" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...