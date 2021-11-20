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Haberler Yaşam Son dakika: Müslüme'nin ölümü Türkiye'yi sarstı! Müslüme bebek son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 20.11.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 16:09

Son dakika: Müslüme'nin ölümü Türkiye'yi sarstı! Müslüme bebek son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü herkesi derinden sarstı. Sır bir şekilde yaşamını yitiren Müslüme'nin cenazesini, toruyla ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal'ın yıkadığı öğrenilirken, küçük kızın ikindi namazını müteakip Karaman Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Küçük kız son yolculuğuna uğurlandı! Abla Nurcan Özcan, "Müslüme Türkiye'nn canıydı. Herkes çok umut etti canlı bulunsun diye ama nasip olmadı. Allah'ım sevdiğini çabuk yanına alıyormuş. Melek oldu gitti" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

TOLGA YANIK
Son dakika: Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi sarstı! Müslüme bebek son yolculuğuna uğurlandı

MÜSLÜME'NİN ÖLÜMÜ TÜRKİYE'Yİ SARSTI! MÜSLÜME BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika: Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi derinden sarstı! Müslüme bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor...

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Son dakika: Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi derinden sarstı! Müslüme bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.

Son dakika: Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi derinden sarstı! Müslüme bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

Son dakika: Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi derinden sarstı! Müslüme bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

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