SON DAKİKA... Müzisyen Çınar Ersanlı evinde ölü bulunmuştu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinayetten sonra…

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre E. ile maktulün yaklaşık 1 senedir tanıştıkları, ara sıra uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bir araya geldikleri, maktulün ekonomik durumunun iyi olduğunu bilen Emre E.'nin arkadaşı Mehmet Ali U.'ya Çınar Ersanlı'dan bahsederek, parasını ve mallarını almak için suçu birlikte işlemeyi teklif ettiği belirtildi.