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Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:18

SON DAKİKA... Müzisyen Çınar Ersanlı evinde ölü bulunmuştu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinayetten sonra…

İstanbul Kadıköy'de amatör müzisyen Çınar Ersanlı'nın elleri ve ayakları bağlanmış halde cansız bedenine ulaşıldı. Kamera görüntülerini izleyen polis ekiplerinin tespit ettiği iki şüpheli kan donduran cinayeti anlattı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanırken, kan donduran detaylara ulaşıldı…

İHA
SON DAKİKA... Müzisyen Çınar Ersanlı evinde ölü bulunmuştu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinayetten sonra…

Olay 17 Ağustos 2024 tarihinde Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Çınar Ersanlı'nın (40), günlerce kendisinden haber alamayan yakınları evine geldiğinde Ersanlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

SON DAKİKA... Müzisyen Çınar Ersanlı evinde ölü bulunmuştu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinayetten sonra…

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre E. ile maktulün yaklaşık 1 senedir tanıştıkları, ara sıra uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bir araya geldikleri, maktulün ekonomik durumunun iyi olduğunu bilen Emre E.'nin arkadaşı Mehmet Ali U.'ya Çınar Ersanlı'dan bahsederek, parasını ve mallarını almak için suçu birlikte işlemeyi teklif ettiği belirtildi.

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SON DAKİKA... Müzisyen Çınar Ersanlı evinde ölü bulunmuştu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinayetten sonra…

Şüphelinin teklifi kabul etmesi üzerine olay günü Ersanlı'nın ikametine gittikleri, maktule saldırıp yere yatırdıkları, ellerini ve ayaklarını kabloyla bağlayıp ağız ve burnunu havluyla kapatarak boğarak öldürdükleri anlatıldı. Maktule ait cep telefonu, bilgisayar, içerisinde 3 bin TL ve kredi kartı bulunan cüzdan, kolye, yüzük, saat ve güneş gözlüklerini alarak evden ayrıldıkları aktarıldı.

SON DAKİKA... Müzisyen Çınar Ersanlı evinde ölü bulunmuştu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinayetten sonra…

CİNAYETTEN SONRA...

Ersanlı'ya ait telefon ve bilgisayarı internet üzerinden satarak parayı bölüşen şüphelilerin cinayetten sonra ise bir kafeye giderek maktule ait kredi kartıyla harcama yaptıkları kaydedildi.

SON DAKİKA... Müzisyen Çınar Ersanlı evinde ölü bulunmuştu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinayetten sonra…

"PARAYI BÖLÜŞEREK HARCADIK"

İddianamede şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Mehmet Ali U., cinayeti diğer şüpheli Emre E.'nin teklifi üzerine birlikte işlediklerini anlatarak, Ersanlı'ya ait para ve kredi kartını birlikte kullandıklarını, maktulün bilgisayar ve telefonunu internette ilan vererek 13 bin TL'ye sattıklarını ve parayı bölüşerek harcadıklarını söyledi.

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