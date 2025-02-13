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SON DAKİKA... Müzisyen Çınar Ersanlı evinde ölü bulunmuştu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinayetten sonra…
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
12:18
SON DAKİKA... Müzisyen Çınar Ersanlı evinde ölü bulunmuştu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinayetten sonra…
İstanbul Kadıköy'de amatör müzisyen Çınar Ersanlı'nın elleri ve ayakları bağlanmış halde cansız bedenine ulaşıldı. Kamera görüntülerini izleyen polis ekiplerinin tespit ettiği iki şüpheli kan donduran cinayeti anlattı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanırken, kan donduran detaylara ulaşıldı…