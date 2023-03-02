SON DAKİKA: Naci Görür’den İstanbul depremi ile ilgili kritik açıklama! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?

Prof. Dr. Naci Görür, her fırsatta büyük İstanbul depremi için uyarılar yapmaya devam ediyor. Megakentte gelen peş peşe açıklamalar sonrası büyük bir tedirginlik hakim olurken beklenen depremin tarihine dair çeşitli tahminler mevcut. Bu kapsamda "İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?" soruları yanıt arasa da elbette bu tarihi bilmek imkansız. Ancak uzmanlar yaptıkları incelemeler sonucunda megakenti ciddi oranda etkilemesini bekledikleri sarsıntının yakın olduğunu düşünüyor. Peki, İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? İşte Naci Görür tarafından gelen dikkat çeken son açıklama!