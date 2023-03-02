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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Naci Görür'den İstanbul depremi ile ilgili kritik açıklama! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:32

SON DAKİKA: Naci Görür'den İstanbul depremi ile ilgili kritik açıklama! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?

Prof. Dr. Naci Görür, her fırsatta büyük İstanbul depremi için uyarılar yapmaya devam ediyor. Megakentte gelen peş peşe açıklamalar sonrası büyük bir tedirginlik hakim olurken beklenen depremin tarihine dair çeşitli tahminler mevcut. Bu kapsamda "İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?" soruları yanıt arasa da elbette bu tarihi bilmek imkansız. Ancak uzmanlar yaptıkları incelemeler sonucunda megakenti ciddi oranda etkilemesini bekledikleri sarsıntının yakın olduğunu düşünüyor. Peki, İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? İşte Naci Görür tarafından gelen dikkat çeken son açıklama!

SON DAKİKA: Naci Görür’den İstanbul depremi ile ilgili kritik açıklama! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?

Kahramanmaraş'ta ülkemizi derinden yaralayan depremin ardından bu kez de Marmara Bölgesinde beklenen büyük İstanbul depremi için uzman isimlerden tedbir çağrısı yapılıyor. Megakent halkı oldukça tedirginken öte yandan depremin yaşanacağı tarihle ilgili bir tahmin de Prof. Dr. Naci Görür'e ait. Bu kapsamda "İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?" soruları yanıt arıyor. İşte Naci Görür'den İstanbul depremi ile ilgili kritik açıklamanın detayları…

SON DAKİKA: Naci Görür’den İstanbul depremi ile ilgili kritik açıklama! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?

NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, DHA'ya Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük kayıpların yaşandığı bu deprem konuşulurken İstanbul depremine yönelik de önlemler alınması gerektiği dile getirildi.

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SON DAKİKA: Naci Görür’den İstanbul depremi ile ilgili kritik açıklama! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?

'İLK KEZ SÖYLÜYORUM, İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI'

Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek, Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

SON DAKİKA: Naci Görür’den İstanbul depremi ile ilgili kritik açıklama! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?

İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI, NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?
İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.

Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Naci Görür’den İstanbul depremi ile ilgili kritik açıklama! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?

İSTANBUL DEPREM TARİHİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER ARASINA GİRDİ

İstanbul deprem tarihi son dönemin en çok merak edilenler arasında başı çekti. İstanbul'da bir çok küçük sarsıntının dışında 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999'da meydana gelen depremler öne çıktı. Son 500 yılda ise 1509 ve 1766 İstanbul depremleri en yıkıcı felaketler olarak kayıtlara geçti.

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