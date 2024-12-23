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SON DAKİKA… Narin cinayeti davasında o görüntü Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi: Cenazesi bulunmadan saatler önce…
Giriş Tarihi: 23.12.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
16:12
SON DAKİKA… Narin cinayeti davasında o görüntü Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi: Cenazesi bulunmadan saatler önce…
SON DAKİKA… Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, canice hayattan koparıldı. Tüm ailenin hatta tüm köyün şüpheli olduğu cinayette katil hala bulunamadı. 26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşmaya sayılı günler kalırken, cinayetle ilgili dikkat çeken o görüntü için düğmeye basıldı. Ulusal Kriminal Büro Narin'in cenazesi bulunmadan saatler önce çekilen o görüntüleri incelemeye aldı!