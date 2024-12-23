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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Narin cinayeti davasında o görüntü Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi: Cenazesi bulunmadan saatler önce…  
Giriş Tarihi: 23.12.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:12

SON DAKİKA… Narin cinayeti davasında o görüntü Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi: Cenazesi bulunmadan saatler önce…

SON DAKİKA… Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, canice hayattan koparıldı. Tüm ailenin hatta tüm köyün şüpheli olduğu cinayette katil hala bulunamadı. 26 Aralık'ta yapılacak ikinci duruşmaya sayılı günler kalırken, cinayetle ilgili dikkat çeken o görüntü için düğmeye basıldı. Ulusal Kriminal Büro Narin'in cenazesi bulunmadan saatler önce çekilen o görüntüleri incelemeye aldı!

AA
SON DAKİKA… Narin cinayeti davasında o görüntü Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi: Cenazesi bulunmadan saatler önce…

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

SON DAKİKA… Narin cinayeti davasında o görüntü Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi: Cenazesi bulunmadan saatler önce…

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi.

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SON DAKİKA… Narin cinayeti davasında o görüntü Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi: Cenazesi bulunmadan saatler önce…

BİLİRKİŞİ UZMANLARINCA DEŞİFRE EDİLECEK

Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi.

SON DAKİKA… Narin cinayeti davasında o görüntü Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi: Cenazesi bulunmadan saatler önce…

Mahkemenin karar yazısında şunlar kaydedildi:

"Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında ele geçen video görüntüsüyle ilgili yapılan değerlendirmede, videoda Kürtçe konuşulduğu, sesin çok düşük olduğu Diyarbakır'da Kürtçe bilirkişiler ile yapılan görüşmede Türkçe'ye çevirmek için ayrı ses ekipmanlarının olması gerektiği, ses düzeyinin düşük olması nedeniyle bu haliyle Türkçe'ye çevrilmesinin mümkün olmadığı bildirildi.

SON DAKİKA… Narin cinayeti davasında o görüntü Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi: Cenazesi bulunmadan saatler önce…

Bunun üzerine alanında uzman olan Ulusal Kriminal Büro ile görüşüldü. Konuşmaların ses ekipmanları kullanılarak Türkçe'ye çevrilebileceğinin belirtilmesi üzerine duruşmanın yakın olması nedeniyle video görüntüleri Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmiştir."

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