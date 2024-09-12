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Giriş Tarihi: 12.09.2024 20:03 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 20:56

SON DAKİKA... Narin cinayetinde anne Yüksel Güran ifadesinde her şeyi anlattı: Amca Salim Güran ile aşk mı yaşıyor?

Son dakika... Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran gözyaşları ile toprağa verildi. Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili başlatılan soruşturma ise derinleşti. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile cesedi amcadan aldığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan anne Yüksel Güran ise bugün savcılıkta ifade verdi. Olay günü amca Salim Güran'ı üç kez aradığı iddiasını reddeden anne yasak aşk iddiaları için ise bakın ne söyledi...

SON DAKİKA... Narin cinayetinde anne Yüksel Güran ifadesinde her şeyi anlattı: Amca Salim Güran ile aşk mı yaşıyor?

Türkiye nefesini tuttu Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi.

SON DAKİKA... Narin cinayetinde anne Yüksel Güran ifadesinde her şeyi anlattı: Amca Salim Güran ile aşk mı yaşıyor?

21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğritutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin, gözyaşları ile toprağa verilirken soruşturma derinleştirildi.

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SON DAKİKA... Narin cinayetinde anne Yüksel Güran ifadesinde her şeyi anlattı: Amca Salim Güran ile aşk mı yaşıyor?

Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA... Narin cinayetinde anne Yüksel Güran ifadesinde her şeyi anlattı: Amca Salim Güran ile aşk mı yaşıyor?

Soruşturma kapsamında Narin'in annesi, babası, ağabeyleri, amcalarının da aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA... Narin cinayetinde anne Yüksel Güran ifadesinde her şeyi anlattı: Amca Salim Güran ile aşk mı yaşıyor?

Narin'in kaybolduğu günden itibaren çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifadedeki detaylar dikkat çekti. A Haber muhabiri Rüya Akkuş annenin ifadesini canlı yayında açıkladı.

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