Giriş Tarihi: 12.09.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
20:56
SON DAKİKA... Narin cinayetinde anne Yüksel Güran ifadesinde her şeyi anlattı: Amca Salim Güran ile aşk mı yaşıyor?
Son dakika... Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran gözyaşları ile toprağa verildi. Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili başlatılan soruşturma ise derinleşti. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile cesedi amcadan aldığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan anne Yüksel Güran ise bugün savcılıkta ifade verdi. Olay günü amca Salim Güran'ı üç kez aradığı iddiasını reddeden anne yasak aşk iddiaları için ise bakın ne söyledi...