Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
11:05
Son dakika: Narin cinayetindeki yeni görüntüde ailenin konuştuğu yabancı kim? Narin ile ilgili Türkçe ve Kürtçe sorular sordular sinirlenip oturduğu yerden kaldırdılar!
Narin Güran cinayetinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce aile üyelerinin yaptığı toplantının görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde; Narin'in babası Arif Güran ile amcası Erhan Güran'ın da olduğu aile üyelerinin, aileden olmadığı tahmin edilen bir kişiye Narin ile ilgili Türkçe ve Kürtçe sorular sordukları, bir süre sonra aile üyelerinden birinin sinirlenip, o kişiyi oturduğu yerden kaldırdığı, ardından o kişinin bir aile üyesiyle ayrılarak görüntüden çıktığı anlar yer aldı.