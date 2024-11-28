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Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:05

Son dakika: Narin cinayetindeki yeni görüntüde ailenin konuştuğu yabancı kim? Narin ile ilgili Türkçe ve Kürtçe sorular sordular sinirlenip oturduğu yerden kaldırdılar!

Narin Güran cinayetinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce aile üyelerinin yaptığı toplantının görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde; Narin'in babası Arif Güran ile amcası Erhan Güran'ın da olduğu aile üyelerinin, aileden olmadığı tahmin edilen bir kişiye Narin ile ilgili Türkçe ve Kürtçe sorular sordukları, bir süre sonra aile üyelerinden birinin sinirlenip, o kişiyi oturduğu yerden kaldırdığı, ardından o kişinin bir aile üyesiyle ayrılarak görüntüden çıktığı anlar yer aldı.

DHA
Son dakika: Narin cinayetindeki yeni görüntüde ailenin konuştuğu yabancı kim? Narin ile ilgili Türkçe ve Kürtçe sorular sordular sinirlenip oturduğu yerden kaldırdılar!

Türkiye'nin konuştuğu olay 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran kayıplara karıştı. Talihsiz yavrunun korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Son dakika: Narin cinayetindeki yeni görüntüde ailenin konuştuğu yabancı kim? Narin ile ilgili Türkçe ve Kürtçe sorular sordular sinirlenip oturduğu yerden kaldırdılar!

Arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş şekilde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Son dakika: Narin cinayetindeki yeni görüntüde ailenin konuştuğu yabancı kim? Narin ile ilgili Türkçe ve Kürtçe sorular sordular sinirlenip oturduğu yerden kaldırdılar!

Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Son dakika: Narin cinayetindeki yeni görüntüde ailenin konuştuğu yabancı kim? Narin ile ilgili Türkçe ve Kürtçe sorular sordular sinirlenip oturduğu yerden kaldırdılar!

Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Son dakika: Narin cinayetindeki yeni görüntüde ailenin konuştuğu yabancı kim? Narin ile ilgili Türkçe ve Kürtçe sorular sordular sinirlenip oturduğu yerden kaldırdılar!

Üç gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

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