Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
10:08
SON DAKİKA: Narin Güran 1 gün önce ne gördü? Yeni iddia: Evde planladılar ahırda öldürdüler!
Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle sarsıldı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan ve daha sonra öldürülüp dere yatağına atıldığı anlaşılan Narin Güran cinayetinde sona yaklaşıldı. Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili güçlü bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre; Narin'in 20 Ağustos salı günü gördüğü bir olaydan dolayı ertesi gün cami çıkışı eve döndüğü sırada planlı bir şekilde öldürüldüğü ve organize olarak cinayetin üstünün örtülmesi için çalışıldığı anlaşıldı. İşte haberin detayları…