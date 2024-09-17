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Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:08

SON DAKİKA: Narin Güran 1 gün önce ne gördü? Yeni iddia: Evde planladılar ahırda öldürdüler!

Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle sarsıldı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan ve daha sonra öldürülüp dere yatağına atıldığı anlaşılan Narin Güran cinayetinde sona yaklaşıldı. Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili güçlü bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre; Narin'in 20 Ağustos salı günü gördüğü bir olaydan dolayı ertesi gün cami çıkışı eve döndüğü sırada planlı bir şekilde öldürüldüğü ve organize olarak cinayetin üstünün örtülmesi için çalışıldığı anlaşıldı. İşte haberin detayları…

SON DAKİKA: Narin Güran 1 gün önce ne gördü? Yeni iddia: Evde planladılar ahırda öldürdüler!

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili kamuoyundaki infial devam ederken yeni gözaltılar ve bulgularla soruşturma da genişliyor. En son Narin'in yengesi ve kuzenleri gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA: Narin Güran 1 gün önce ne gördü? Yeni iddia: Evde planladılar ahırda öldürdüler!

'YASAK İLİŞKİYE ŞAHİT OLDU'

Narin'in katledilmesine dair yeni bir senaryo daha ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Narin, aslında 'görmemesi gereken şeyi' 20 Ağustos'ta görmüştü.

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SON DAKİKA: Narin Güran 1 gün önce ne gördü? Yeni iddia: Evde planladılar ahırda öldürdüler!

Bu da amca, anne ve yengenin de dahil olduğu yasak bir ilişki ağıydı. Narin her şeyden habersiz geldiği evlerinin yanındaki ahırda böyle bir ilişkiye şahit oldu.

SON DAKİKA: Narin Güran 1 gün önce ne gördü? Yeni iddia: Evde planladılar ahırda öldürdüler!

'KÖYDE KİMSE YOKTU'

Narin'in bu duruma şahit olmasından dolayı onun bir cinayetle yok edilmesi planlandı. Cinayet günü de 21 Ağustos olarak belirlendi. Baba Arif Güran o gün düğün davetiyesi dağıtmak için Batman'a, ailenin diğer üyeleri de civardaki başka bölgelere gitmişti.

SON DAKİKA: Narin Güran 1 gün önce ne gördü? Yeni iddia: Evde planladılar ahırda öldürdüler!

Anne evdeydi. Ailenin Malatya'dan gelen oğlu Enes de evde uyuyordu. Narin ise kuzenleriyle birlikte kursa gitmişti. Giderken de saat 14.00'da büyük amcasının evine uğrayıp kuzenlerini sormuştu. Dönüşte okulun güvenlik kamerasına en son 15.15'te takıldı.

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